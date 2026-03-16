4 metre yükseklikten beton zemine düştü! O anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabaha karşı 03.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Sokak üzerinde ateş yakarak ısınan ve istinat duvarının üzerine oturarak sohbet eden 3 arkadaştan Memduh Ortakçı, dengesini kaybederek kot farkı nedeniyle yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan evin beton zeminine düştü. Ortakçı'nın düştüğü anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan Memduh Ortakçı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.