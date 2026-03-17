Para talebi reddedilen dilenci çantayı kesip cüzdanı çaldı

Kırıkkale'de gündüz vakti sokak ortasında akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Güzeltepe Mahallesi'nde dilencilik yapan bir şahıs, para isteği reddedilince yaşlı kadının çantasının kulpunu keserek içindeki cüzdanı çaldı. Hırsız olay yerinden hızla kaçsa da güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüpheli G.Ş.'yi aynı gün gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen dilenci tutuklandı.