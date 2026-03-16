Cuma çıkışında dilencilere zabıta operasyonu: Dini duyguları istismar edip binlerce lira toplamışlar

Süleymanpaşa’da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Cuma namaz çıkışı ilçe genelinde cami çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Namazın ardından camiden çıkan vatandaşlardan para isteyen ve dini duyguları istismar ettiği belirlenen kişiler ekipler tarafından tek tek toplanarak işlem yapılmak üzere zabıta noktasına götürüldü.

ÜST ARAMASINDAN 5 BİN 200 TL PARA ÇIKTI

Zabıta ekiplerinin dilenciler üzerinde yaptığı aramada toplam 5 bin 200 TL bulundu. Kısa sürede toplandığı belirlenen paraya tutanakla el konulurken, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

Yetkililer, özellikle Ramazan ayında vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıta ekiplerine bilgi vermesini istedi.