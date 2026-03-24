Çikolata çantasından servet çıktı! Sınırda 220 bin euro ele geçirildi

Romanya'dan yola çıktıktan sonra Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve yük taşımadığı tespit edilen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya sevk edildi.

ÇİKOLATALARIN ALTINA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Türk vatandaşı olduğu belirlenen sürücü, gümrük memurlarına verdiği ifadede beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine tırda arama yapan gümrük memurları sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit etti. Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 euroluk banknotlardan oluşan toplam 220 bin Euro bulundu.



Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.