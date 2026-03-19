Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü hız kazandı: Bayram öncesinde sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci hız kazanmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıllık sürede binlerce Suriyeli ülkesine geri dönerken, Ramazan Bayramı arefesinde Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde hareketlilik dikkat çekti.

“TÜRKİYE GÜZEL”

Şanlıurfa'dan gelen Suriyeli Velid Aga, Türkiye'de iki yıldır bulunduğunu belirterek, "İnşaat sektöründe çalıştım. Türkiye güzel. Buradan dönüş yaparken herhangi bir ücret ödemiyoruz" dedi.

“AKRABALARIMIN YANINDA KALACAĞIM, SONRA AİLEM DE GELECEK"

13 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Muhammed El Faraj ise "Burada okudum, aynı zamanda giyim sektöründe çalıştım. Güzel arkadaşlıklar edindim. Şu an Halep'e gidiyorum. Tüm Türk arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Ailem burada, ben önce gidip düzen kuracağım. Akrabalarımın yanında kalacağım, sonra ailem de gelecek" şeklinde konuştu.

“İNSANLAR ÇOK İYİ, GÜZEL TÜRK ARKADAŞLIKLAR KURDUM”

Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen Muhammed Tahta da, "6 Şubat depreminden sonra geldim. 3 yıldır Türkiye'deyim. Burada çalıştım, şimdi Suriye'ye dönüyorum. Türkiye'den çok memnunum. İnsanlar çok iyi, güzel Türk arkadaşlıklar kurdum" diye konuştu.