Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü hız kazandı: Bayram öncesinde sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Ramazan Bayramı öncesinde de hareketlilik yaşanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 14:39

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci hız kazanmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıllık sürede binlerce Suriyeli ülkesine geri dönerken, Ramazan Bayramı arefesinde Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde hareketlilik dikkat çekti.

“TÜRKİYE GÜZEL”

Şanlıurfa'dan gelen Suriyeli Velid Aga, Türkiye'de iki yıldır bulunduğunu belirterek, "İnşaat sektöründe çalıştım. Türkiye güzel. Buradan dönüş yaparken herhangi bir ücret ödemiyoruz" dedi.

“AKRABALARIMIN YANINDA KALACAĞIM, SONRA AİLEM DE GELECEK"

13 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Muhammed El Faraj ise "Burada okudum, aynı zamanda giyim sektöründe çalıştım. Güzel arkadaşlıklar edindim. Şu an Halep'e gidiyorum. Tüm Türk arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Ailem burada, ben önce gidip düzen kuracağım. Akrabalarımın yanında kalacağım, sonra ailem de gelecek" şeklinde konuştu.

“İNSANLAR ÇOK İYİ, GÜZEL TÜRK ARKADAŞLIKLAR KURDUM”

Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen Muhammed Tahta da, "6 Şubat depreminden sonra geldim. 3 yıldır Türkiye'deyim. Burada çalıştım, şimdi Suriye'ye dönüyorum. Türkiye'den çok memnunum. İnsanlar çok iyi, güzel Türk arkadaşlıklar kurdum" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'den Golan Tepeleri'nde askeri hareketlilik iddiası!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de kimyasal silahların temizlenmesi görevinde Türkiye'den destek
ETİKETLER
#bayram tatili
#esad rejimi
#Kilis Öncüpınar
#Suriye Geri Dönüş
#Gönüllü Göç
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.