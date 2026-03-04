Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Suriye'den Golan Tepeleri'nde askeri hareketlilik iddiası!

Şam yönetimi, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırına askeri sevkiyat başlattığı iddia edildi. İsrail tarafı, bu adımın 1974 anlaşmalarını ihlal ettiğini savunarak Suriye’ye "operasyonel müdahale" sinyali verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'den Golan Tepeleri'nde askeri hareketlilik iddiası!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 03:00

haber sitesi Walla'nın İsrail ordusuna bağlı Kuzey Komutanlığından ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordusuna bağlı güçlerin Golan Tepelerindeki Tellal bölgesine silah ve asker sevkiyatı yaptığı öne sürüldü.

Suriye tarafından atılan bu adımın, İsrail ile imzalanan anlaşmalara tamamen aykırı olduğu savunulan haberde, bu adımın "İsrail'in kuzey sınırı yakınındaki hassas bölgede uyguladığı güvenlik protokolü" için açık bir ihlali teşkil ettiği savunuldu.

TEL AVİV TETİKTE

Haberde, İsrail ordusunun, Suriye güçleri ve askeri teçhizatının ilerleyişini yakından takip ettiği kaydedilirken, ayrıca Tel Aviv yönetiminin, "Şam yönetiminin, İran ve Hizbullah’a karşı yürütülen savaşı, güneyindeki Dürzilere karşı adım atmak için istismar etmesine izin vermeyeceği" mesajını Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilettiği öne sürüldü.

Suriye'den Golan Tepeleri'nde askeri hareketlilik iddiası!

İSRAİL'İN İŞGALİ ALTINDA

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40’tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Golan Tepeleri Kimin? Hikayesini Yazalım mı?
Türkiye, Suriye'de askeri üs kuracak! Golan Tepelerinde İsrail tehdidi
ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#golan tepeleri
#Güvenlik Ihlali
#Askeri Sevkiyat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.