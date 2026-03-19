 | Banu İriç

Suriye'de kimyasal silahların temizlenmesi görevinde Türkiye'den destek

Suriye bulunan kimyasal silahların temizlenmesi için kurulan görev gücüne destek olunması için Türkiye'ye de davet yaptı. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin de bu göreve katılacağını açıkladı.

Türkiye, Suriye hükümetinin davetiyle Suriye'deki kimyasal silah kalıntılarının imhasına yönelik çalışmaları desteklemek üzere kurulan görev gücüne katıldı.

KİMYASAL SİLAH KALINTILARINI TEMİZLERKEN SURİYE'YE DESTEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimyasal silah kalıntılarının hızlandırılmış şekilde yerinde imhası hususunda Suriye hükümetine destek olunmasına ilişkin olarak 10 Ekim 2025'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) İcra Konseyi'nde bir karar kabul edildi.
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca her ülkenin sahip olduğu kimyasal silah ve kalıntılarını imha etmesi ulusal bir sorumluluk olsa da Suriye hükümeti, ülkedeki kimyasal silah programının kalıntılarının bulunması, doğrulanması, kontrol altına alınması ve imhasına yönelik KSYT'yle işbirliği halinde uluslararası bir görev gücü oluşturdu.
Türkiye, bu kapsamda görev gücüne resmen katılım sağladı. Görev gücünde ayrıca Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve KSYT Teknik Sekretaryası da yer alıyor.

