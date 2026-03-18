Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Suriye Lübnan'a asker gönderecek iddiası: Tom Barrack'tan açıklama

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alarak başlattıkları operasyon sonrası Lübnan'a da başlatılan operasyonların ardından Hizbullah'a karşı Suriye'nin asker göndereceği iddiaları konuşuluyordu. Özellikle ABD'nin bu yönde baskı yaptığı haberleri sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıklama yaptı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 00:37

'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack ABD'nin Suriye'yi 'a asker göndermeye teşvik ettiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

ABD ASKER GÖNDERMEYE ZORLADI MI?

İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda bölgedeki gerilim yükselirken, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’ye ve ABD'ye yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, uluslararası basında yer alan ve ABD’nin, Lübnan’daki Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına destek amacıyla Suriye’yi bölgeye asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Barrack, "ABD’nin Suriye’yi Lübnan’a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve asılsızdır" ifadelerini kullandı.

PETROL ANLAŞMASI İÇİN TEBRİK


Barrack ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi hükümeti arasında ülke petrolünün Kuzey Irak üzerinden Türkiye’ye gönderilmesine yönelik varılan anlaşmaya da değindi. Erbil ve Bağdat yönetimlerini tebrik eden Barrack, tarafların enerji ihracatının sürdürülmesi ve bölgesel refahın artırılması yönünde kritik bir adım attığını belirtti. Barrack mesajında, "Bu kritik dönemde enerji ihracatının yeniden başlatılması ve bölgenin refahının artırılmasına yönelik anlaşmaya varan Erbil ve Bağdat’a teşekkür ediyorum. Cesaretiniz, kararlı iş birliğiniz ve diplomasiye olan bağlılığınız son derece değerli. ABD, bu kriz döneminde söz konusu çabaları desteklemeye tamamen bağlıdır" ifadelerini kullandı.

