Irak merkezi hükümet ve IKBY Türkiye konusunda anlaştı! Petrolle ilgili önemli karar

Irak petrolünün ihracatı için Türkiye'den rota çizilmesi konusunda yapılan tartışmalarda merkezi yönetim ve IKBY kararını duyurdu. Ceyhan Limanı'na petrol ihracatı başlıyor.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 23:29

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil’in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı’na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

PETROL İHRACATI TÜRKİYE ÜZERİNDEN OLACAK

Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

“Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak.” diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak’ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

