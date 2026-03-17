Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil’in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı’na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Irak merkezi hükümet ve IKBY Türkiye konusunda anlaştı! Petrolle ilgili önemli karar Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat ve Erbil'in petrol ihracatını Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na yarından itibaren yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil'in petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı'na yeniden başlatmak için anlaştığını açıkladı. Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00'da başlayacak. Kerkük petrolü boru hattı üzerinden ihraç edilecek. Önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşması planlanıyor. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Irak petrolünün Türkiye'ye Irak'ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını belirtti.

PETROL İHRACATI TÜRKİYE ÜZERİNDEN OLACAK

Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

“Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak.” diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak’ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.