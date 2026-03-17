ABD, İsrail ve İran savaşı hazirana kadar sürerse korkunç bir sonuç ortaya çıkacak!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 18 gündür devam ediyor. İran'ın da misilleme olarak çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almayı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın, İran tarafından kapatılması ise ciddi bir enerji riski doğurdu. Dünyada savaşın uzayacağına dair endişeler artarken Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan korkutan bir açıklama geldi.
İran iki arabulucu ülkenin ABD ile gerilimi azaltma önerisini reddetti. Taraflar geri adım atmazken Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren WFP'nin açıklaması gündem oldu.
Dünya Gıda Programı'nın (WFP) raporuna göre, İran savaşı Haziran ayına kadar devam ederse on milyonlarca insan daha şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacak. Dünya Gıda Programı Başkan Yardımcısı Carl Skau, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda, petrol ve nakliye maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 45 milyon kişinin daha şiddetli açlığa sürükleneceğini ve küresel toplamın mevcut rekor seviye olan 319 milyonu aşacağını belirtti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti. Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın "yanlış hesaplama" olmadığını vurguladı.
Bir sağlık görevlisini öldürmenin "istenmeyen hasar", sivilleri aç bırakmanın "pazarlık taktiği" olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım." ifadelerini kullandı.