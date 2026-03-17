Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, İsrail ve İran savaşı hazirana kadar sürerse korkunç bir sonuç ortaya çıkacak!

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın süresinin belirsizliği endişelerin artmasına neden olurken Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan da korkutan bir açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:38

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 18 gündür devam ediyor. İran'ın da misilleme olarak çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almayı sürdürüyor. 'nın, İran tarafından kapatılması ise ciddi bir enerji riski doğurdu. Dünyada savaşın uzayacağına dair endişeler artarken Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan korkutan bir açıklama geldi.

0:00 98
İran iki arabulucu ülkenin ABD ile gerilimi azaltma önerisini reddetti. Taraflar geri adım atmazken Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren WFP'nin açıklaması gündem oldu.

45 MİLYON KİŞİ ŞİDDETLİ AÇLIĞA SÜRÜKLENECEK

Dünya Gıda Programı'nın (WFP) raporuna göre, İran savaşı Haziran ayına kadar devam ederse on milyonlarca insan daha şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacak. Dünya Gıda Programı Başkan Yardımcısı Carl Skau, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda, petrol ve nakliye maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 45 milyon kişinin daha şiddetli açlığa sürükleneceğini ve küresel toplamın mevcut rekor seviye olan 319 milyonu aşacağını belirtti.

''HATA DEĞİL SAVAŞ SUÇU''

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti. Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın "yanlış hesaplama" olmadığını vurguladı.

Bir sağlık görevlisini öldürmenin "istenmeyen hasar", sivilleri aç bırakmanın "pazarlık taktiği" olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#Savaş Suçları
#İran Abd Çatışması
#Küresel Açlık Riski
#Dünya Gıda Programı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.