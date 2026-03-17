Dünya
İran duyurdu: Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü

İran basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

İran duyurdu: Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 'da yayılıyor. İran, İsrail'in saldırısında bir komutanın daha öldürüldüğünü duyurdu.

İran duyurdu: Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü

İran Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, DMO Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran duyurdu: Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü

NETANYAHU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılara ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve DMO Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin açıklama yapmıştı.

İran duyurdu: Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü

İsrail Başbakanı, ofisinden paylaşılan görüntülü açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani’yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran’ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi" dedi.

İran duyurdu: Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü

Netanyahu ayrıca İsrail ordusu tarafından İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani’nin de öldürüldüğüne ilişkin açıklamaları da tekrarladı.

''10 YIL AYAĞA KALKAMAZLAR''

ABD ve İran arasındaki savaşın biteceği tarih merak ediliyordu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte" dedi.

