Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Dünya Bankası'ndan Suriye'ye destek: 20 milyon dolarlık hibe onaylandı

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Suriye'nin kamu maliye sistemini modernize etmek amacıyla 20 milyon dolarlık hibeyi onayladı. Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla sağlanacak fonla; vergi gelirlerinin yüzde 5'in altına düştüğü ülkede dijital bütçe kontrolleri ve entegre mali yönetim bilgi sisteminin kurulması hedefleniyor.

AA
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 01:00
|
12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 01:00

Bankadan yapılan açıklamada, 'nin toparlanma ve kalkınma süreci için kamu mali yönetimini güçlendirmeye yönelik yeni sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun 5 Mart'ta kamu fonlarının kullanımında verimliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) aracılığıyla Suriye'ye 20 milyon dolarlık hibe finansmanını onayladığı bildirildi.

GELİRLER ÇAKILDI: GSYH’NİN YÜZDE 5’İNE GERİLEDİ

Suriye'nin 14 yıl süren çatışmalar ve ekonomik zorlukların ardından kamu mali yönetimi sistemleri, kurumları ve süreçlerinin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, mali alanın ciddi şekilde kısıtlı olduğu ve bunun hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini zayıflattığı ifade edildi.

Dünya Bankası'ndan Suriye'ye destek: 20 milyon dolarlık hibe onaylandı

Açıklamada, gelir tahsilatının çatışma öncesinde GSYH'nin yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, petrol ve vergi gelirlerindeki düşüş nedeniyle yüzde 5'in altına gerilediği, 2011'den bu yana emtia ithalatına büyük ölçüde bağımlı olunmasına rağmen gümrük vergisi tahsilatının marjinal düzeyde olduğu belirtildi.

PROJENİN ÜÇ ANA BİLEŞENİ

Suriye Kamu Mali Yönetimi Kapasite Güçlendirme Projesi'nin hükümet sistemlerini güçlendirerek ve kamu mali kaynaklarını verimli bir şekilde yöneterek bu ihtiyaçlara stratejik bir yanıt niteliği taşıdığı aktarılan açıklamada, projenin temel kamu mali yönetimi ve kamu alımı işlevlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı, bu alanların dijitalleştirilmesi için altyapı oluşturacağı, bütçe kontrollerini güçlendireceği ve kamu mali yönetimi reformlarının etkin koordinasyonu ve denetimi için güçlü kurumsal düzenlemelerin oluşturulmasını sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, projenin, kamu mali yönetimi reformlarının gözetimi, temel kamu mali yönetimi ve kamu alımı işlevleri için kapasite geliştirme ile Suriye Entegre Mali Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması dahil üç bileşeni olduğu aktarıldı.

