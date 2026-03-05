Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alan saldırı girişimini kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik balistik füze ve İHA saldırısı girişimlerini "kabul edilemez" olarak niteledi. Şam, bu eylemlerin egemenlik ihlali olduğunu vurgulayarak Ankara ve Bakü ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

AA
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
18:49
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
18:49

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ’ın iki ülkeye yönelik ve insansız hava araçlarıyla hedef alma girişiminin kabul edilemez olduğu belirtildi.

"EGEMENLİĞİN AÇIK İHLALİ"

Açıklamada, “Suriye Cumhuriyeti, İran’ın hem Cumhuriyeti’ni hem de Cumhuriyeti’ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eylemlerin devletlerin egemenliğinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir.” denildi.

Açıklamada ayrıca sivilleri hedef alan saldırıların reddedildiği belirtilerek, “Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Bakanlık, uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yaparak, “Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Suriye’nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, “Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.” denildi.

İran’ın tatbikatına muhteşem cevap: Türk savaş jetleri Nahçivan semalarında
Azerbaycan'a saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e kritik telefon
ETİKETLER
#suriye
#iran
#azerbaycan
#balistik füze
#TÜRKİYE
#Dünya
