Azerbaycan'a saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e kritik telefon

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirterek ''Cevap haklımız saklıdır'' açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN İLE ALİYEV TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişme sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada liderlerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı konuştuğu belirtildi. Erdoğan'ın görüşmede insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınadığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiği bilgisi verildi.