Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Bölgesel ve küresel gelişmeleri görüşüldü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Erdoğan akşam saatlerine doğru; Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede; Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ve İran'daki çatışma ortamını ele aldı.
Erdoğan ve İbrahim, Türkiye-Malezya ikili ilişkilerinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini ve ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini aktardı.
Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını kaydetti.
Erdoğan, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

İRAN SAVAŞINDA SON DURUM

İran’da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini aktaran Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini söyledi.

BARIŞ ODAKLI TEMASLAR

Erdoğan, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını kaydederken liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

