Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Bölgesel ve küresel gelişmeleri görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Erdoğan akşam saatlerine doğru; Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede; Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Erdoğan, Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.
İran’da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini aktaran Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını kaydederken liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.