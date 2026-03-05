Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

Azerbaycan'da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan saldırıda İran suçlamaları reddetti ve İsrail'i işaret etti. Saldırıyla bağlantıları olmadığını belirten İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail tarafından yapıldığını iddia etti.

Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlenen saldırının ardından tüm gözler İran'a çevrildi. Azerbaycan, İran'ın olaya ilişkin açıklık getirmesini isterken Tahran'dan gelen açıklama dikkat çekti.

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

0:00 122
HABERİN ÖZETİ

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Azerbaycan'ın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısı sonrası gözler İran'a çevrilmiş, Tahran ise saldırıyı reddederek İsrail'i suçlamıştır.
Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuş ve saldırının İran tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuştur.
İran Genelkurmay Başkanlığı, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını belirtmiş ve okları İsrail'e çevirmiştir.
İran, İsrail'in bu saldırıyla kendisinin suçlanmak istendiğini ve Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığını iddia etmiştir.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaralandığını doğrulamış ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirmiş ve İran yönetiminden özür dilemesini istemiştir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Azerbaycan'a yapılan saldırının İran tarafından yapılmadığını belirten Tahran yönetimi, okları İsrail'e çevirdi. İran devlet televizyonunda (İRİB) yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Tahran yönetiminin bağlantısının olmadığını" ileri sürdü.

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

''İSRAİL, İRAN'I SUÇLAMAK İÇİN YAPTI''

İran'ın "tüm ülkelerin özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu" savunulan açıklamada, Nahçıvan'daki kamikaze İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" iddiasına yer verildi.

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

İsrail'in bu tür saldırılarla "geçmişte olduğu gibi Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığı" savunuldu.

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

AZERBAYCAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü. Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görüldü.

İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

''CEVAP HAKKIMIZ SAKLIDIR!''

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırının İran tarafından yapıldığını doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar.'' ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.

