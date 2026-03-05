İran, Azerbaycan saldırısını reddetti, İsrail'i işaret etti

Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlenen saldırının ardından tüm gözler İran'a çevrildi. Azerbaycan, İran'ın olaya ilişkin açıklık getirmesini isterken Tahran'dan gelen açıklama dikkat çekti.

Azerbaycan'a yapılan saldırının İran tarafından yapılmadığını belirten Tahran yönetimi, okları İsrail'e çevirdi. İran devlet televizyonunda (İRİB) yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Tahran yönetiminin bağlantısının olmadığını" ileri sürdü.

''İSRAİL, İRAN'I SUÇLAMAK İÇİN YAPTI''

İran'ın "tüm ülkelerin özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu" savunulan açıklamada, Nahçıvan'daki kamikaze İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" iddiasına yer verildi.

İsrail'in bu tür saldırılarla "geçmişte olduğu gibi Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığı" savunuldu.

AZERBAYCAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü. Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görüldü.

''CEVAP HAKKIMIZ SAKLIDIR!''

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırının İran tarafından yapıldığını doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar.'' ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.