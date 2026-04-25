Dün Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal'ı (42) aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayan 14 yaşındaki kızı E.B. hakkında mahkeme kararını verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Cin Ali'yi öldüren kızı tutuklandı Gaziantep'te sosyal medyada 'Cin Ali' olarak bilinen Ali Bal'ı bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kızı E.B. tutuklandı. Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bal'ın cenazesi defnedildi. Polise teslim olan E.B. adli mercilere sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ali Bal'ın, Müge Anlı'nın programına katılarak kayıp Ali Yanıç ile ilgili konuşurken hırsızlık ve yasaklı madde kullanımı itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Müge Anlı programında Bal, istismarla suçlanmıştı.

Bal'ın cenazesi olay yerinde ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilirken olay sonrası polise teslim olan E.B., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. E.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MÜGE ANLI'YA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öldürülen Ali Bal'ın, kayıp Ali Yanıç'ın araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katıldığı ortaya çıkmış, Bal'ın, programda 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkmasından sonra bir daha haber alınamamasıyla ilgili konuşurken hırsızlık yaptıklarını ve yasaklı madde kullandıklarını itiraf ettiği belirlenmişti.

Daha sonra olayı araştırmayı bırakan Müge Anlı "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir. Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Konuklardan birisi ise "Cin Ali" lakaplı Ali Bal'ı istismarla suçlamıştı.