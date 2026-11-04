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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:45

Cinnet geçirdi ailesini katletti: Annesi ve ablası öldü küçük kardeşi hastanede yaşam savaşı veriyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 22 yaşındaki Halil D., evde çıkan tartışmanın ardından cinnet getirerek dehşet saçtı. Yanındaki tabanca ile kurşun yağdıran zanlı, annesi Huriye Çiçek ve ablası Zeynep Demircan'ın ölümüne neden olurken, 11 yaşındaki kız kardeşini ise ağır yaraladı. Emniyet güçleri kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:45

ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle 22 yaşındaki Halil D., 50 yaşındaki annesi Huriye Çiçek ve 25 yaşındaki kız kardeşi Zeynep Demircan ve ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Halil D., yanındaki tabancayla annesi ile kız kardeşleri Zeynep ve Melikenur'a kurşun yağdırdı. 

Cinnet geçirdi ailesini katletti: Annesi ve ablası öldü küçük kardeşi hastanede yaşam savaşı veriyor

ABLASI OLAY YERİDEN ANNESİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahla vurulan Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybetti, anne Huriye Çiçek ile kız kardeşi Melikenur Demircan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melikenur Demircan'ın ise tedavisi sürüyor. 

Cinnet geçirdi ailesini katletti: Annesi ve ablası öldü küçük kardeşi hastanede yaşam savaşı veriyor

KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Cinnet geçirdi ailesini katletti: Annesi ve ablası öldü küçük kardeşi hastanede yaşam savaşı veriyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#haliliye
#Konuklu Mahallesi
#Halil D
#Huriye Çiçek
#Zeynep Demircan
#3. Sayfa
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