Cinnet geçirdi ailesini katletti: Annesi ve ablası öldü küçük kardeşi hastanede yaşam savaşı veriyor

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İstanbul
Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle 22 yaşındaki Halil D., 50 yaşındaki annesi Huriye Çiçek ve 25 yaşındaki kız kardeşi Zeynep Demircan ve ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Halil D., yanındaki tabancayla annesi ile kız kardeşleri Zeynep ve Melikenur'a kurşun yağdırdı.
Silahla vurulan Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybetti, anne Huriye Çiçek ile kız kardeşi Melikenur Demircan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melikenur Demircan'ın ise tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.