Çocuklarını iterek kurtardı: Kahraman anne bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aşırı hızlı seyreden bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Bu sırada okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürüyen 41 yaşındaki Canan Erdoğan, minibüsün üzerlerine geldiğini fark ederek çocuklarını kenara itti. Çocuklarını kurtaran Erdoğan'a çarpan minibüs, yol kenarındaki toprak alana çıktıktan sonra devrildi. Minibüsün altında kalan Erdoğan ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarılan Erdoğan için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.