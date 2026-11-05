Çöp aracı ile direk arasında sıkışmıştı: Acı haber yoğun bakımdan geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Denizli’de yürek yakan bir olay meydana geldi. Çöp toplama aracıyla elektrik direği arasına sıkışan temizlik işçisi Yakup Esen, ağır yaralandı. Derhal tedavi altına alınan adam, yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
Çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile elektrik direği arasında sıkışarak can veren Esen’in 45 yaşında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Yakup Esen’in vefatı sonrası Merkezefendi Belediyesi bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden çalışma arkadaşımız Yakup Esen’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.