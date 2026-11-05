Çöp aracı ile direk arasında sıkışmıştı: Acı haber yoğun bakımdan geldi

Denizli’de yürek yakan bir olay meydana geldi. Çöp toplama aracıyla elektrik direği arasına sıkışan temizlik işçisi Yakup Esen, ağır yaralandı. Derhal tedavi altına alınan adam, yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

İKİ ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile elektrik direği arasında sıkışarak can veren Esen’in 45 yaşında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

BELEDİYE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Yakup Esen’in vefatı sonrası Merkezefendi Belediyesi bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden çalışma arkadaşımız Yakup Esen’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

