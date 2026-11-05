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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:41

Çöp aracı ile direk arasında sıkışmıştı: Acı haber yoğun bakımdan geldi

Denizli’de temizlik işçiliği yapan Yakup Esen, çöp toplama aracı ile elektrik direği arasına sıkışarak hayatını kaybetti. 45 yaşında olduğu bildirilen Esen’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Çöp aracı ile direk arasında sıkışmıştı: Acı haber yoğun bakımdan geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:41

’de yürek yakan bir olay meydana geldi. Çöp toplama aracıyla elektrik direği arasına sıkışan temizlik işçisi Yakup Esen, ağır yaralandı. Derhal tedavi altına alınan adam, yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. 

Çöp aracı ile direk arasında sıkışmıştı: Acı haber yoğun bakımdan geldi

İKİ ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ 

Çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile elektrik direği arasında sıkışarak can veren Esen’in 45 yaşında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Çöp aracı ile direk arasında sıkışmıştı: Acı haber yoğun bakımdan geldi

BELEDİYE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Yakup Esen’in vefatı sonrası Merkezefendi Belediyesi bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden çalışma arkadaşımız Yakup Esen’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
 

ETİKETLER
#Denizli
#Merkezefendi Belediyesi
#Temizlik Işçisi
#Yakup Esen
#Çöp Toplama Aracı
#3. Sayfa
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