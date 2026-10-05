Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkiinde 33 yaşındaki Ebru C'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Ferhat Z.’nin kullandığı otomobille çarpışarak devrildi.

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HABERİN ÖZETİ Çorum’da feci kaza: Anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı Çorum-Samsun kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne hayatını kaybederken iki çocuğu yaralandı. Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkiinde 33 yaşındaki Ebru C'nin kullandığı otomobil ile Ferhat Z.'nin kullandığı otomobilin çarpışarak devrilmesiyle meydana geldi. Kazada sürücü Ebru C. ile araçta bulunan 6 yaşındaki E.A.C. ve 5 yaşındaki D.C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan anne Ebru C, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, Ebru C. ile araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki E.A.C. ve 5 yaşındaki D.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı anne Ebru C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.