Çorum’da feci kaza: Anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

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İstanbul
Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkiinde 33 yaşındaki Ebru C'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Ferhat Z.’nin kullandığı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazada, Ebru C. ile araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki E.A.C. ve 5 yaşındaki D.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı anne Ebru C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.