Dengesini kaybedip yola savruldu: Feci kaza anı kask kamerasına yansıdı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde N.S. isimli sürücü, motosikletle seyir halindeyken şerit değiştirmek istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yalpalamaya başladı. Kısa süreli dengesini sağlamaya çalışan sürücü, motosikletin kontrolünü tamamen kaybederek yola savruldu ve bir süre sürüklendi. Motosikletlinin yaşadığı tehlike anları ise kask kamerası tarafından kaydedildi.