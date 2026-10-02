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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 07:53

Erzincan'da sağanak yağış kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Erzincan’da etkili olan sağanak beraberinde kazayı getirdi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 07:53

’da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu sırada bulvar üzerinde seyreden 5 araç, art arda çarpıştı.

Erzincan'da sağanak yağış kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da sağanak yağış kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi
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ETİKETLER
#Erzincan
#Trafik Kazası
#Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
#3. Sayfa
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