Erzincan'da sağanak yağış kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Erzincan’da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu sırada bulvar üzerinde seyreden 5 araç, art arda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.