3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dehşet evinden son görüntü! Kayınvalidesi tarafından öldürülen şahsın eşi ve kızını tehdit ettiği anlar

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan ve kayınvalidesi tarafından öldürülen şahsın eşi ve kızı ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 09:25

İstanbul’un ilçesinde Çeliktepe Mahallesi’nde bir şahıs aşamasındaki eşini silahla yaraladıktan sonra kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürdü. Dehşet evinden yeni detaylar ortaya çıktı. Kayınvalidesi tarafından öldürülen şahsın eşi ve kızı ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı.

''İKİ AY SONRA O ÇOCUK ANNESİZ BABASIZ KALACAK''

Görüntülerde, ölen Rüzgar E.’nin, "Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikolojimi kalır o çocukta. İki ay sonra o çocuğun annesi de olmayacak babası da olmayacak" dediği kaydedildi.

Öte yandan olay öncesi Rüzgar E’nin boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E., ile cep telefonu üzerinden görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar E’nin "Annen sana kurban olsun annen göz yaşına kurban olsun. Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta? İki ay sonra o çocuğun annesi de olmayacak babası da olmayacak. Sence bu saatten sonra psikoloji önemlimi. Sence ben sözümden geri döner miyim. O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana" dediği görüldü. Ayrıca, Rüzgar E. eşine silah fotoğrafı attığı da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.’nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E., yaralanmıştı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.’i göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

