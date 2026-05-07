Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. 33 yaşındaki Rüzgar E., boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki eşi Nurşin E.'nin evine gelerek dehşet saçtı. Kadını silahla boyun, yanak ve çene kısmından yaralayan saldırgana genç kadının kardeşi ve annesi Delal A. müdahale etti. Kızını kanlar içinde gören anne mutfaktan aldığı bıçağı damadının göğsüne sapladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kağıthane'de dehşet evi! Kızını silahla vuran damadını katletti: Bıçağı göğsüne sapladı Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'yi silahla yaralayan Rüzgar E., Nurşin E.'nin annesi Delal A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgar E., boşanma aşamasında olduğu eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından silahla yaraladı. Nurşin E.'nin annesi Delal A., mutfaktan aldığı bıçağı damadı Rüzgar E.'nin göğsüne saplayarak ölümüne neden oldu. Ağır yaralanan Nurşin E. hastaneye kaldırıldı. Rüzgar E.'nin ruhsatsız tabancası evde bulundu. Mahalle sakini, Nurşin E.'nin 2-3 yıldır tehdit altında olduğunu belirtti.

SALDIRGAN KOCA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rüzgar E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar E.'nin "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından, Nurşin E.'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi.

"2-3 YILDIR SÜREKLİ TEHDİT ALTINDAYDI"

Bir mahalle sakini, Nurşin E.'nin sürekli tehdit aldığını iddia ederek, "Saat 15.50 civarlarıydı, bir kurşun sesi duydum. Kurşun sesi duyunca zaten Nurşinlerden gelebileceğini tahmin ettim. Çünkü 2-3 yıldır sürekli tehdit altındaydı. Hatta çocuğunu Nurşin'in yanına yeni getirmişlerdi, babası kaçırmıştı çocuğu. Bir dakika sonra falan kurşun sesleri daha fazla olmaya başladı. En son Delal Hanım'ı camda çığlık atarken duydum. 'Yardım edin, ne olursunuz polisi arayın' diye bağırıyordu, kafasından kan akıyordu. Akabinde komşular falan yardımcı olmaya çalıştı ama kapıdan çıkan olmadı. Daha sonra benim annem aşağı indiler, Nurşin, annesi ve Betül aşağı indiler. Ona tampon yaptılar, üçü de kanlar içindeydi" dedi.

"O KARINCAYI İNCİTEBİLECEK BİR ANNE DEĞİL"

Delal A.'nın dünyanın en güzel kalpli insanı olduğunu ifade eden mahalle sakini, "Delal abla dünyanın en güzel, melek kalpli insanlarından birisi. O çocuğu yokluk içinde baktı büyüttü. O karıncayı incitebilecek bir anne değil ama onu bu duruma getirdi. Nurşin'in bildiğim kadarıyla şu an durumu iyiymiş. Hamdiye abla da sanırım nezarette. Biz onun adını Hamdiye diye biliyoruz" diye konuştu.