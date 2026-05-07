Çorbayı içen fenalaştı, soluğu hastanede aldı! 24 kişilik aile üyelerinden bazıları çok şanslıydı

Vietnam'ın Son La eyaletindeki Na Hien köyünde 24 kişilik aile yemek için bir araya geldi. Aile üyelerinden 6 kişi, mantar çorbası içti. Akşam saatlerinde ise çorbayı içenlerde karın ağrısı, tekrarlayan kusma, ishal gibi belirtiler görüldü.
Çorba içenler hastaneye kaldırıldı. 2 gün sonra acı haber geldi, aile üyelerinden bir kadın hayatını kaybetti. Yerel medya kuruluşu VnExpress'in haberine göre, hayatta kalan 5 kişi ise başkent Hanoi'de bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyor.
Sağlık yetkilileri aile üyelerinin içtiği çorbanın, ormandan toplanan mantarla yapıldığını, pişirme ile yok edilemeyen son derece zehirli bir madde olan amatoksin içerdiğini belirtti.
Bu beyaz mantarlar ölümcül olabiliyor.