Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Çorbayı içen fenalaştı, soluğu hastanede aldı! 24 kişilik aile üyelerinden bazıları çok şanslıydı

Vietnam'ın kuzeyinde bulunan Son La eyaletinde bir aile yemeğinde çorbayı içen soluğu hastanede aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Çorbayı içen fenalaştı, soluğu hastanede aldı! 24 kişilik aile üyelerinden bazıları çok şanslıydı
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 12:34

'ın Son La eyaletindeki Na Hien köyünde 24 kişilik aile yemek için bir araya geldi. Aile üyelerinden 6 kişi, mantar çorbası içti. Akşam saatlerinde ise çorbayı içenlerde karın ağrısı, tekrarlayan kusma, ishal gibi belirtiler görüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çorba içenler hastaneye kaldırıldı. 2 gün sonra acı haber geldi, aile üyelerinden bir kadın hayatını kaybetti. Yerel medya kuruluşu VnExpress'in haberine göre, hayatta kalan 5 kişi ise başkent Hanoi'de bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyor.

PİŞİRMEYLE YOK OLMAYAN ZEHİR AMATOKSİN

Sağlık yetkilileri aile üyelerinin içtiği çorbanın, ormandan toplanan mantarla yapıldığını, pişirme ile yok edilemeyen son derece zehirli bir madde olan amatoksin içerdiğini belirtti.

Bu beyaz mantarlar ölümcül olabiliyor.

