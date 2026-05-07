Vietnam'ın Son La eyaletindeki Na Hien köyünde 24 kişilik aile yemek için bir araya geldi. Aile üyelerinden 6 kişi, mantar çorbası içti. Akşam saatlerinde ise çorbayı içenlerde karın ağrısı, tekrarlayan kusma, ishal gibi belirtiler görüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çorbayı içen fenalaştı, soluğu hastanede aldı! 24 kişilik aile üyelerinden bazıları çok şanslıydı Vietnam'ın Son La eyaletindeki bir ailede ormandan toplanan zehirli mantarlardan yapılan çorbanın tüketilmesinin ardından bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Vietnam'ın Son La eyaletindeki Na Hien köyünde 24 kişilik bir aileden 6 kişi mantar çorbası içti. Çorbayı içenlerde karın ağrısı, tekrarlayan kusma, ishal gibi belirtiler görüldü. Çorba içenler hastaneye kaldırıldı ve iki gün sonra aile üyelerinden bir kadın hayatını kaybetti. Hayatta kalan 5 kişi ise başkent Hanoi'de bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyor. Sağlık yetkilileri, çorbanın ormandan toplanan ve pişirmeyle yok edilemeyen zehirli amatoksin içeren mantarla yapıldığını belirtti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çorba içenler hastaneye kaldırıldı. 2 gün sonra acı haber geldi, aile üyelerinden bir kadın hayatını kaybetti. Yerel medya kuruluşu VnExpress'in haberine göre, hayatta kalan 5 kişi ise başkent Hanoi'de bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyor.

PİŞİRMEYLE YOK OLMAYAN ZEHİR AMATOKSİN

Sağlık yetkilileri aile üyelerinin içtiği çorbanın, ormandan toplanan mantarla yapıldığını, pişirme ile yok edilemeyen son derece zehirli bir madde olan amatoksin içerdiğini belirtti.

Bu beyaz mantarlar ölümcül olabiliyor.