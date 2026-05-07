Dev timsahın midesinden çıkanlar soruşturmayı genişletti!

Güney Afrika'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel sırasında iş insanı Gabriel Batista kayıplara karıştı. Batista'nın aracı boş bir şekilde bulundu ve sularla kaplı köprüden geçerken akıntıya kapılabileceği ihtimali değerlendirildi. Arama çalışmaları sırasında nehirde küçük bir adacık üzerinde güneşlenen timsahlar fark edildi. Uzman ekipler, timsahlardan birinin yakın zamanda beslendiğini anladı.
Nehirden çıkarılan dev timsahın midesinden insan kalıntılarının yanı sıra terlikler de çıktı. Şimdi yetkililer, hem insan kalıntılarının Batista'ya ait olup olmadığını araştırıyor hem de timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin sahiplerini. Timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali değerlendiriliyor.
Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirilmişti.
Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulunmuştu.