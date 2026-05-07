Dev timsahın midesinden çıkanlar soruşturmayı genişletti!

Güney Afrika'da yaşanan sel nedeniyle kayıplara karışan, bir timsahın midesinde olduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista'yı ararken soruşturma genişletildi. Timsahın midesinden çıkanlar başka kurbanların olabileceği şüphesini doğurdu.

'da şiddetli yağmurun neden olduğu sırasında iş insanı Gabriel Batista kayıplara karıştı. Batista'nın aracı boş bir şekilde bulundu ve sularla kaplı köprüden geçerken akıntıya kapılabileceği ihtimali değerlendirildi. Arama çalışmaları sırasında nehirde küçük bir adacık üzerinde güneşlenen timsahlar fark edildi. Uzman ekipler, timsahlardan birinin yakın zamanda beslendiğini anladı.

HABERİN ÖZETİ

Güney Afrika'da şiddetli yağmurun neden olduğu selde kaybolan iş insanı Gabriel Batista'nın arama çalışmaları sırasında, bir timsahın midesinde insan kalıntıları ve terlikler bulunmasıyla olay çok yönlü soruşturuluyor.
İş insanı Gabriel Batista, Güney Afrika'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel sırasında kayboldu.
Batista'nın aracının boş bulunması ve sularla kaplı köprüden geçerken akıntıya kapılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Arama çalışmaları sırasında bir timsahın midesinden insan kalıntıları ve 6 terlik çıktı.
Yetkililer, insan kalıntılarının Batista'ya ait olup olmadığını ve terliklerin sahiplerini araştırıyor.
Batista'ya saldırdığından şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsah etkisiz hale getirildi.
BAŞKA KURBANLAR DA MI VAR?

Nehirden çıkarılan dev timsahın midesinden insan kalıntılarının yanı sıra terlikler de çıktı. Şimdi yetkililer, hem insan kalıntılarının Batista'ya ait olup olmadığını araştırıyor hem de timsahın midesinden insan kalıntılarıyla birlikte çıkarılan 6 terliğin sahiplerini. Timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirilmişti.

Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulunmuştu.

