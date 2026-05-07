New York'ta yaşayan 28 yaşındaki Kacy Claassen, ismini Shamara Rashad olarak değiştirdi, 16 yaşında olduğunu iddia etti ve 3 Nisan'da Bronx bölgesindeki bir liseye kayıt yaptırdı.

Dinle Özetle

Liseye girmek için '16 yaşındayım' dedi, 28 çıktı! Kadının oyununu okul müdürü bozdu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 61

HABERİN ÖZETİ Liseye girmek için '16 yaşındayım' dedi, 28 çıktı! Kadının oyununu okul müdürü bozdu New York'ta yaşayan 28 yaşındaki Kacy Claassen, adını Shamara Rashad olarak değiştirerek 16 yaşında olduğunu iddia edip bir liseye kaydoldu. Claassen, 3 Nisan'da Bronx bölgesindeki bir liseye kayıt yaptırdı. Okul müdürü sosyal medya araştırmasıyla Claassen'in gerçek kimliğini öğrendi. Claassen, müdürün yüzleşmesi üzerine durumu itiraf etti. Claassen, amacının bir arkadaşının tavsiyesiyle kamu hizmetinden faydalanmak olduğunu savundu. Olayın ardından 27 Nisan'da gözaltına alınan Claassen, 'taklit ve izinsiz giriş' ile suçlandı.

YAKALANSA DA İLK OLARAK İNKAR ETTİ

Okul müdürü 28 yaşındaki kadından şüphelendi ve sosyal medya araştırması yaptı. Bu sırada sahte öğrencinin gerçek adını ve yaşını öğrendi. Okul müdürünün bu konuda kendisiyle yüzleşmesine rağmen Claassen, 16 yaşında bir öğrenci olduğu konusunda ısrar etti.

Ancak müdürün, sosyal medya hesabının ekran görüntülerini Claassen'e göstermesinin ardından sahte öğrenci durumu itiraf etti.

AMACI KAMU HİZMETİNDEN FAYDALANMAKTI

Okulda 2 hafta boyunca lise öğrencisi gibi davranarak eğitim alan Claassen, bir arkadaşının "daha çok kamu hizmetinden faydalanabilmek için" kimliği hakkında yalan söylemesi konusunda kendisini zorladığını savundu.

Olayın ardından 27 Nisan'da gözaltına alınan Claassen, "taklit ve izinsiz giriş" ile suçlandı.