Liseye girmek için '16 yaşındayım' dedi, 28 çıktı! Kadının oyununu okul müdürü bozdu

New York'ta yaşayan 28 yaşındaki Kacy Claassen, ismini Shamara Rashad olarak değiştirdi, 16 yaşında olduğunu iddia etti ve 3 Nisan'da Bronx bölgesindeki bir liseye kayıt yaptırdı.
Okul müdürü 28 yaşındaki kadından şüphelendi ve sosyal medya araştırması yaptı. Bu sırada sahte öğrencinin gerçek adını ve yaşını öğrendi. Okul müdürünün bu konuda kendisiyle yüzleşmesine rağmen Claassen, 16 yaşında bir öğrenci olduğu konusunda ısrar etti.
Ancak müdürün, sosyal medya hesabının ekran görüntülerini Claassen'e göstermesinin ardından sahte öğrenci durumu itiraf etti.
Okulda 2 hafta boyunca lise öğrencisi gibi davranarak eğitim alan Claassen, bir arkadaşının "daha çok kamu hizmetinden faydalanabilmek için" kimliği hakkında yalan söylemesi konusunda kendisini zorladığını savundu.
Olayın ardından 27 Nisan'da gözaltına alınan Claassen, "taklit ve izinsiz giriş" ile suçlandı.