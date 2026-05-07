AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den CHP’ye sert eleştiri: 'CHP’de siyasal çürüme kurumsallaştı'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'de yaşanan gelişmeleri "doğrudan siyasal çürüme" olarak nitelendirdi. Özdemir, İBB'nin devasa bütçesine rağmen siyasi hesapların ve yönetim krizinin merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "CHP'de hiyerarşi tersine döndü, kurallar kişiselleşti" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’nin mevcut kurumsal yapısı ve yönetim anlayışına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Siyasetin ilke ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilmesi gerektiğini hatırlatan Özdemir, CHP’deki hiyerarşik yapının dağıldığını ve karar alma mekanizmalarının kişiselleştiğini savundu. Bu durumun yalnızca bir parti içi mesele olmadığını belirten Özdemir, siyasal çürümenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi () yönetimine ve kamu hizmetlerine de olumsuz yansıdığını ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya üzerinden CHP'nin kurumsal yapısını ve yönetim anlayışını eleştirerek, siyasal çürümenin İBB yönetimine de yansıdığını savundu.
Özdemir, CHP'de hiyerarşik yapının dağıldığını ve karar alma mekanizmalarının kişiselleştiğini belirtti.
Bu durumun sadece parti içi bir mesele olmadığını, kamu hizmetlerini de olumsuz etkilediğini ifade etti.
Siyasal çürümenin, İBB'nin kurumsal kimliğinden uzaklaştırdığını ve kaynak israfının merkezi haline getirdiğini savundu.
Türkiye'nin güçlü kurumlara ve sağlam ilkelere sahip bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Açıklamasında siyasetin; ilke, kurumsal akıl ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, bu zeminin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan tablonun yönetim zafiyetini aşarak kurumsal bir çöküşe dönüştüğünü kaydetti.

“CHP’DE HİYERARŞİ TERSİNE DÖNDÜ, KURALLAR KİŞİSELLEŞTİ”

CHP’de hiyerarşik yapının dağıldığını, karar alma mekanizmalarının kurumsallıktan uzaklaşıp kişiselleştiğini ifade eden Özdemir, “Bir siyasi partide genel başkandan teşkilatlara doğru işleyen doğal hiyerarşinin yerini; belediye başkanının genel başkana, genel başkan yardımcılarına ve parti yönetimine yön verdiği tersine çevrilmiş bir yapı almıştır” değerlendirmesinde bulundu. Özdemir, siyasal çürümenin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını vurgulayarak, bu durumun kamu yönetimini, yerel yönetim anlayışını ve vatandaşın hizmete erişimini doğrudan etkilediğini ifade etti. Kurumsal reflekslerin zayıfladığı ve iç denetim mekanizmalarının işlevini yitirdiği yapılarda sağlıklı karar üretilemeyeceğini belirten Özdemir, kamu kaynaklarının etkin ve adil şekilde yönetilemeyeceğine dikkat çekti.

“SİYASAL ÇÜRÜME İBB YÖNETİMİNE DE YANSIDI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdemir, “Bu siyasal çürüme yalnızca CHP’nin parti yapısını değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 14 bakanlıktan büyük bir bütçeye sahip köklü bir kurumu da kurumsal kimliğinden uzaklaştırmış; hizmet üretmesi gereken belediyeyi siyasi hesapların, kaynak israfının ve yönetim krizinin merkezi hâline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN İHTİYACI GÜÇLÜ KURUMLAR VE SAĞLAM İLKELERDİR”

CHP’nin tarihinde farklı dönemlerde çeşitli krizler yaşandığını ancak hiçbir dönemde kurumsal yapının bu denli aşınmadığını belirten Özdemir, açıklamasının sonunda Türkiye’nin güçlü kurumlara, sağlam ilkelere ve milletin emanetine sahip çıkan bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak milletin güvenini esas alan bir anlayışla hizmet etmeye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

