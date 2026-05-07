Antalya'da ormanlara girişler yasaklandı! Ekipler her gördüğü vatandaşı tek tek uyardı

Antalya Valiliği tarafından 2026/3 Sayılı Orman Yangınlarını Önleme Genelgesi yayımlandı. Hava sıcaklıkların 30 dereceye çıkmayasıyla önlemler arttırıldı. Valilik bu kapsamda 1 Mayıs-31 Ekim tarihlerini arasında kentte ormanlara girişin yasaklandığını bildirdi. Genelgede belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasak olduğu belirtildi.
Denetimlerin genel kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları, zabıta ve özel güvenlik ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirileceği, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.
Antalya Valiliği'nin genelgesi doğrultusunda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman girişlerine yasaklara ilişkin afişler asıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ise Sorgun Çamlığı'nda devriye görevi yaparak, vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı. Dron destekli denetimlerin de gerçekleştirildiği bölgede, jandarma ekiplerinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, ormanların korunmasına yönelik duyarlılık ve bilgilendirme çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.