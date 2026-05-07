Araç sahiplerine yaz uyarısı: Bakımı 2 bin TL, eğer bozulursa 30 bin TL'yi gözden çıkarın

Kış mevsiminde araç sahiplerini sık sık uyaran oto uzmanları yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yazlık bakımları hatırlattı. Oto sanayi sitesinde hareketlilik artarken aracı sahiplerine yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan araç kliması uyarısı yapıldı.
Uzun yıllardır araç bakım ve klima ustalığı yapan Erhan Ulukaya, sürücülere seslenerek klima kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini, 2 bin liralık bakımdan kaçmaları durumunda ise 30 bin liralık masrafla karşılaşabileceklerinin altını çizdi.
Klima bakımı hakkında değerlendirmelerde bulunan oto bakım ve klima ustası Erhan Ulukaya, "Yaz şartlarında aracımızda bunaldığımız için klimayı açmak zorunda kalıyoruz. Klimanın bakımı, kompresörün içerisinde yağ olması lazım. Ekstra olarak klima filtresinin temiz olması lazım. Kirli olduğu zaman aracın içerisinde rutubet kokusu gelir. Temizledikten sonra içerisine parfüm sıkıyoruz ki aracın içerisi hem temiz koksun hem de başımız ağrımasın. Klima kompresörüne bakım yaptığımız zaman klima cihazımız içinde bakım yapıyor. İlk önce kaç gramsa içindeki gaz gramını çekiyoruz. Vakumdan sonra da yeni gaz ve yağını basıyoruz. Klima bakımı yapılmazsa, klima kompresörünün kayış kısmındaki bilye ses yapar veya kayışı koparır. Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı. Normalde klimanın yaz kış bakım yapılması her şartta iyidir. Kış şartlarında camlar buğu yapınca klimanın sıcak kısmını değil de soğuk kısmını açınca çok çabuk açılacağını göreceksiniz" diye konuştu.
|Konu
|Yapılması Gerekenler
|Detaylar
|Giriş
|Yaz Bakımının Önemi
|Artan sıcaklıklar ve uzun tatil yolculukları nedeniyle aracın performansını korumak ve güvenli sürüş sağlamak için kritik öneme sahiptir.
|Klima Sistemi Bakımı
|Klima Gazı ve Performansı
|Klima sistemi temizlenmeli, gaz seviyesi kontrol edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir.
|Klima Sistemi Bakımı
|Polen Filtresi Değişimi
|Yazın daha sık kullanılan klimanın verimli çalışması ve araç içi havanın temizliği için polen filtresi değiştirilmelidir.
|Soğutma Sistemi Kontrolü
|Radyatör ve Antifriz
|Motorun hararet yapmasını önlemek için radyatör suyu kontrol edilmeli, kışın kullanılan antifrizin yazın da motoru yüksek sıcaklıklardan koruduğu unutulmamalıdır.
|Lastik Kontrolü ve Değişimi
|Yaz Lastiğine Geçiş
|Kış lastikleri yazın daha hızlı aşınır ve yakıt tüketimini artırır. Yaz lastiklerine geçilmeli veya 4 mevsim lastiklerin diş derinliği kontrol edilmelidir.
|Lastik Kontrolü ve Değişimi
|Hava Basıncı
|Sıcak hava lastik basınçlarını etkileyebilir; basınçlar kontrol edilmeli ve stepne (yedek lastik) unutulmamalıdır.
|Motor Yağı ve Filtreler
|Yağ Kontrolü
|Motor yağı seviyesi ve kalitesi kontrol edilmeli, kilometre dolduysa değiştirilmelidir.
|Motor Yağı ve Filtreler
|Hava Filtresi
|Motorun doğru nefes alması ve performans kaybının önlenmesi için hava filtresi kontrol edilmelidir.
|Fren Sistemi Kontrolü
|Fren Balataları ve Hidrolik
|Yaz seyahatlerinde sık fren kullanımı balataları aşındırabilir. Balata kalınlığı ve fren hidrolik sıvısı kontrol edilmelidir.
|Silecekler ve Aydınlatma
|Silecek Değişimi
|Kışın yıpranan silecekler, yazın tozlu camları temizlemek için değiştirilmelidir.
|Silecekler ve Aydınlatma
|Farlar
|Far, sinyal ve stop lambalarının çalıştığından emin olunmalıdır.
|Akü Kontrolü
|Akü Bakımı
|Yüksek sıcaklıklar akü ömrünü kısaltabilir. Akü kutup başları temizlenmeli ve voltaj kontrolü yapılmalıdır.