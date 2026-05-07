Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Araç sahiplerine yaz uyarısı: Bakımı 2 bin TL, eğer bozulursa 30 bin TL'yi gözden çıkarın

Oto bakım uzmanları yaz mevsiminde araç sahiplerine klima uyarısı yaptı. Bir parçanın bakımının 2 bin TL'yi bulduğunu söyleyen uzmanlar ihmal edilmesi halinde 30 bin TL masraf çıkarabileceğini söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 11:29

Kış mevsiminde araç sahiplerini sık sık uyaran oto uzmanları yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yazlık bakımları hatırlattı. Oto sanayi sitesinde hareketlilik artarken aracı sahiplerine yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan araç kliması uyarısı yapıldı.

2 BİN LİRALIK BAKIMDAN KAÇMAYIN!

Uzun yıllardır araç bakım ve klima ustalığı yapan Erhan Ulukaya, sürücülere seslenerek klima kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini, 2 bin liralık bakımdan kaçmaları durumunda ise 30 bin liralık masrafla karşılaşabileceklerinin altını çizdi.

''BOZULURSA 30 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARIN''

Klima bakımı hakkında değerlendirmelerde bulunan oto bakım ve klima ustası Erhan Ulukaya, "Yaz şartlarında aracımızda bunaldığımız için klimayı açmak zorunda kalıyoruz. Klimanın bakımı, kompresörün içerisinde yağ olması lazım. Ekstra olarak klima filtresinin temiz olması lazım. Kirli olduğu zaman aracın içerisinde rutubet kokusu gelir. Temizledikten sonra içerisine parfüm sıkıyoruz ki aracın içerisi hem temiz koksun hem de başımız ağrımasın. Klima kompresörüne bakım yaptığımız zaman klima cihazımız içinde bakım yapıyor. İlk önce kaç gramsa içindeki gaz gramını çekiyoruz. Vakumdan sonra da yeni gaz ve yağını basıyoruz. Klima bakımı yapılmazsa, klima kompresörünün kayış kısmındaki bilye ses yapar veya kayışı koparır. Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı. Normalde klimanın yaz kış bakım yapılması her şartta iyidir. Kış şartlarında camlar buğu yapınca klimanın sıcak kısmını değil de soğuk kısmını açınca çok çabuk açılacağını göreceksiniz" diye konuştu.

  • KonuYapılması GerekenlerDetaylar
    GirişYaz Bakımının ÖnemiArtan sıcaklıklar ve uzun tatil yolculukları nedeniyle aracın performansını korumak ve güvenli sürüş sağlamak için kritik öneme sahiptir.
    Klima Sistemi BakımıKlima Gazı ve PerformansıKlima sistemi temizlenmeli, gaz seviyesi kontrol edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir.
    Klima Sistemi BakımıPolen Filtresi DeğişimiYazın daha sık kullanılan klimanın verimli çalışması ve araç içi havanın temizliği için polen filtresi değiştirilmelidir.
    Soğutma Sistemi KontrolüRadyatör ve AntifrizMotorun hararet yapmasını önlemek için radyatör suyu kontrol edilmeli, kışın kullanılan antifrizin yazın da motoru yüksek sıcaklıklardan koruduğu unutulmamalıdır.
    Lastik Kontrolü ve DeğişimiYaz Lastiğine GeçişKış lastikleri yazın daha hızlı aşınır ve yakıt tüketimini artırır. Yaz lastiklerine geçilmeli veya 4 mevsim lastiklerin diş derinliği kontrol edilmelidir.
    Lastik Kontrolü ve DeğişimiHava BasıncıSıcak hava lastik basınçlarını etkileyebilir; basınçlar kontrol edilmeli ve stepne (yedek lastik) unutulmamalıdır.
    Motor Yağı ve FiltrelerYağ KontrolüMotor yağı seviyesi ve kalitesi kontrol edilmeli, kilometre dolduysa değiştirilmelidir.
    Motor Yağı ve FiltrelerHava FiltresiMotorun doğru nefes alması ve performans kaybının önlenmesi için hava filtresi kontrol edilmelidir.
    Fren Sistemi KontrolüFren Balataları ve HidrolikYaz seyahatlerinde sık fren kullanımı balataları aşındırabilir. Balata kalınlığı ve fren hidrolik sıvısı kontrol edilmelidir.
    Silecekler ve AydınlatmaSilecek DeğişimiKışın yıpranan silecekler, yazın tozlu camları temizlemek için değiştirilmelidir.
    Silecekler ve AydınlatmaFarlarFar, sinyal ve stop lambalarının çalıştığından emin olunmalıdır.
    Akü KontrolüAkü BakımıYüksek sıcaklıklar akü ömrünü kısaltabilir. Akü kutup başları temizlenmeli ve voltaj kontrolü yapılmalıdır.
