Kış mevsiminde araç sahiplerini sık sık uyaran oto uzmanları yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yazlık bakımları hatırlattı. Oto sanayi sitesinde hareketlilik artarken aracı sahiplerine yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan araç kliması uyarısı yapıldı.

HABERİN ÖZETİ Araç sahiplerine yaz uyarısı: Bakımı 2 bin TL, eğer bozulursa 30 bin TL'yi gözden çıkarın Oto uzmanları, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla araç sahiplerine klima bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulunarak, 2 bin liralık bakımın yapılmaması durumunda 30 bin liralık masraflarla karşılaşılabileceğini belirtti. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla oto sanayi sitelerinde hareketlilik arttı ve araç sahiplerine yazlık bakımları hatırlatıldı. Araç klima bakımı konusunda uzmanlar, kompresörün içinde yağ olması ve klima filtresinin temiz olması gerektiğini belirtti. Klima bakımı yapılmadığında kompresörün kayış kısmında ses veya kopma olabileceği, kompresör maliyetinin 15 ile 35 bin lira arasında değiştiği ifade edildi. Güncel klima gaz dolumu ve vakum maliyetinin 1500 ile 2000 lira arasında olduğu, bakım yapılmadığında bozulması halinde 30 bin lira masraf çıkabileceği belirtildi. Kışın buğu yapan camları eritmek için klimanın soğuk kısmının açılmasının daha hızlı sonuç vereceği ifade edildi.

2 BİN LİRALIK BAKIMDAN KAÇMAYIN!

Uzun yıllardır araç bakım ve klima ustalığı yapan Erhan Ulukaya, sürücülere seslenerek klima kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini, 2 bin liralık bakımdan kaçmaları durumunda ise 30 bin liralık masrafla karşılaşabileceklerinin altını çizdi.

''BOZULURSA 30 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARIN''

Klima bakımı hakkında değerlendirmelerde bulunan oto bakım ve klima ustası Erhan Ulukaya, "Yaz şartlarında aracımızda bunaldığımız için klimayı açmak zorunda kalıyoruz. Klimanın bakımı, kompresörün içerisinde yağ olması lazım. Ekstra olarak klima filtresinin temiz olması lazım. Kirli olduğu zaman aracın içerisinde rutubet kokusu gelir. Temizledikten sonra içerisine parfüm sıkıyoruz ki aracın içerisi hem temiz koksun hem de başımız ağrımasın. Klima kompresörüne bakım yaptığımız zaman klima cihazımız içinde bakım yapıyor. İlk önce kaç gramsa içindeki gaz gramını çekiyoruz. Vakumdan sonra da yeni gaz ve yağını basıyoruz. Klima bakımı yapılmazsa, klima kompresörünün kayış kısmındaki bilye ses yapar veya kayışı koparır. Şu anda bir klima kompresörünün maliyeti 15 ile 35 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir aracın gaz dolumu ve vakumu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Klima bakımını yaptırmazsak eğer bozulduğu taktirde 30 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu da hem müşteri açısından sıkıntı hem de bizim açımızdan sıkıntı. Normalde klimanın yaz kış bakım yapılması her şartta iyidir. Kış şartlarında camlar buğu yapınca klimanın sıcak kısmını değil de soğuk kısmını açınca çok çabuk açılacağını göreceksiniz" diye konuştu.