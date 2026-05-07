Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı, hocasını belirledi: Seçilirse takım efsane isme emanet!

Fenerbahçe’de seçim heyecanı sürerken başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yeni dönem stratejisi gün yüzüne çıktı. Yıldırım’ın listesi netleşirken, kulübenin emanet edileceği isim ve futbol aklının kimlerden oluşacağı belli oldu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 11:21

Süper Lig devi Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulisler hareketlendi. Mevcut tabloda Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Sadettin Saran yönetiminin sezonu Zeki Murat Göle ile tamamlama kararı alması, "Yeni sezonda hoca kim olacak?" sorusunu beraberinde getirmişti. Başkan adaylığını açıklayan cephesinden ise camiayı heyecanlandıracak ilk hamle geldi.

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde, başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, seçilmesi halinde teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ı düşündüğü ve futbol yapılanmasında kulübün efsane isimlerine görev vermeyi planladığı öğrenildi.
Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeyi hedefliyor.
Yıldırım, yeni futbol yapılanmasında kulübün efsane isimlerine sadece sembolik değil, icracı roller verecek.
Transfer süreçlerinde ve oyuncu izleme çalışmalarında kulübün eski yıldızları aktif görev alacak.
Efsane isimler, teknik direktörün ihtiyaç duyduğu profilleri belirleyecek ve Fenerbahçe kültürünü bilen bu isimler tarafından denetlenecek.
YILDIRIM’IN İLK TERCİHİ: AYKUT KOCAMAN

Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi durumunda takımı emanet etmek istediği ilk ismin, sarı-lacivertli taraftarların hafızasında derin izler bırakan olduğu öğrenildi. Kocaman isminin masadaki en güçlü aday olduğu belirtilirken, Yıldırım’ın bu kararı yönetim listesindeki kurmaylarıyla yapacağı son istişarenin ardından kesinleştirmesi bekleniyor. Kulüpteki "birleşme" çağrılarından çıkacak sonuçlara göre teknik direktör hamlesinin de kısa sürede resmiyet kazanması öngörülüyor.

FUTBOLUN ANAHTARI "FENERBAHÇE’NİN ÖZ EVLATLARINA" TESLİM

Aziz Yıldırım sadece teknik direktör koltuğu için değil, tüm yapılanması için köklü bir değişim planlıyor. Yıldırım’ın yeni modelinde, kulübün efsane isimleri sadece sembolik değil, icracı rollerle sahneye çıkacak. Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu konudaki vizyonunu paylaşan Yıldırım, dışarıda bir "üst akıl" aramaya gerek olmadığını vurgulamıştı.

"Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Bunları çağırın; antrenörünüz kimse ona hangi bölgeye oyuncu lazım olduğunu sorun. Ardından bu isimleri görevlendirin, gitsinler ve doğru oyuncuyu seçsinler."

YÖNETİMDE REVİZYON VE TRANSFER STRATEJİSİ

Yıldırım’ın planına göre; transfer süreçlerinde ve oyuncu izleme çalışmalarında kulübün eski yıldızları aktif görev alacak. Teknik direktörün ihtiyaç duyduğu profiller, Fenerbahçe kültürünü bilen bu isimler tarafından denetlenecek.

