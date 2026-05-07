İspanyol devi Real Madrid’de bu sezon müzede kupa eksikliği yaşanması, camiada taşları yerinden oynattı. Gelecek sezon hem La Liga’da hem de Avrupa’da mutlak şampiyonluk hedefleyen Başkan Florentino Perez, transfer rotasını İtalya’ya kırdı.

HABERİN ÖZETİ Real Madrid'de Kenan Yıldız bombası: Başkan Florentino Perez milli yıldız için harekete geçti! Real Madrid, gelecek sezon transfer rotasını İtalya'ya çevirerek Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kenan Yıldız'ın performansından ve potansiyelinden etkilenmiş durumda. Juventus, Kenan Yıldız'ı takımın gelecekteki yüzü olarak görüyor ve 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız, Real Madrid'de milli takım arkadaşı Arda Güler ile birlikte forma giyecek. Kenan Yıldız, bu sezon 45 maçta 11 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi ve güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Madrid ekibinin hedefindeki isim, Juventus formasıyla devleşen milli gururumuz Kenan Yıldız.

PEREZ’İN YENİ "GALACTİCO" ADAYI

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Florentino Perez, Kenan Yıldız’ın sahadaki performansından ve potansiyelinden çok etkilenmiş durumda. Sezon sonunda Juventus’un kapısını çalmaya hazırlanan Real Madrid yönetimi, genç yıldızı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Ancak haberde, bu transferin önünde ciddi engeller olduğu da vurgulanıyor.

JUVENTUS’UN PLANI: 2030’A KADAR "HAYIR"

Torino ekibi, Kenan’ı takımın gelecekteki yüzü olarak görüyor. Kısa süre önce genç yetenekle 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Juventus’un, astronomik bir teklif gelmediği sürece masaya oturmaya niyetli olmadığı ifade ediliyor.

MADRİD’DE TÜRKLERİN SESİ: KENAN VE ARDA EL ELE

Transferin gerçekleşmesi halinde futbolseverleri heyecanlandıracak bir senaryo kapıda. Kenan Yıldız, Real Madrid’e imza atarsa bir diğer milli yıldızımız Arda Güler ile aynı takımda buluşacak. 2026 Dünya Kupası’nda Milli Takımımızın en büyük kozları olması beklenen ikilinin, kulüp düzeyinde de bir araya gelme ihtimali şimdiden büyük yankı uyandırdı.

SAHADAKİ KARNESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen devlerin radarına giren Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği istatistiklerle dikkat çekiyor: