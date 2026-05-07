Real Madrid'de Kenan Yıldız bombası: Başkan Florentino Perez milli yıldız için harekete geçti!

İspanyol devi Real Madrid’de bu sezon müzede kupa eksikliği yaşanması, camiada taşları yerinden oynattı. Gelecek sezon hem La Liga’da hem de Avrupa’da mutlak şampiyonluk hedefleyen Başkan Florentino Perez, transfer rotasını İtalya’ya kırdı.
Madrid ekibinin hedefindeki isim, Juventus formasıyla devleşen milli gururumuz Kenan Yıldız.
İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Florentino Perez, Kenan Yıldız’ın sahadaki performansından ve potansiyelinden çok etkilenmiş durumda. Sezon sonunda Juventus’un kapısını çalmaya hazırlanan Real Madrid yönetimi, genç yıldızı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Ancak haberde, bu transferin önünde ciddi engeller olduğu da vurgulanıyor.
Torino ekibi, Kenan’ı takımın gelecekteki yüzü olarak görüyor. Kısa süre önce genç yetenekle 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Juventus’un, astronomik bir teklif gelmediği sürece masaya oturmaya niyetli olmadığı ifade ediliyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde futbolseverleri heyecanlandıracak bir senaryo kapıda. Kenan Yıldız, Real Madrid’e imza atarsa bir diğer milli yıldızımız Arda Güler ile aynı takımda buluşacak. 2026 Dünya Kupası’nda Milli Takımımızın en büyük kozları olması beklenen ikilinin, kulüp düzeyinde de bir araya gelme ihtimali şimdiden büyük yankı uyandırdı.
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen devlerin radarına giren Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği istatistiklerle dikkat çekiyor:
|Kategori
|Değer
|Maç Sayısı
|45
|Skor Katkısı
|11 Gol - 10 Asist
|Güncel Piyasa Değeri
|75 Milyon Euro