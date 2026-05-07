Gündem


 | Şenay Yurtalan

Anneler Günü alışverişi yapacaklar dikkat! Dolandırıcılar yeni sistem geliştirdi

Anneler Günü hazırlıkları dolandırıcılar için yeni bir kazanç kapısı oldu. Annesini mutlu etmek için hediye arayışına girenleri fırsat bilen şüpheliler, milyonlarca kullanıcısı bulunan e-ticaret sitelerini kopyalıyor. Hain planlarını adım adım yürüten dolandırıcılar, kazançlı bir alışveriş yapmak isteyenleri, indirim kodu ve hediye çeki yalanıyla tuzaklarına çekiyor.

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak. Bu özel güne sayılı günler kalması nedeniyle de hediye alışverişleri hız kazandı. Bu durum ise dolandırıcıların iştahını kabarttı. E-ticaret piyasasında hatırı sayılı bir yere sahip olan siteleri kopyalayan üçkağıtçılar sosyal medya üzerinden kendi sahte sitelerine reklam vermeye başladı.

1000 TL KATILIM BEDELİYLE 50 BİN TL HEDİYE ÇEKİ VAADİ

Sözde kampanyalarda katılımcılara bin liralık katılım bedeliyle 50 bin TL hediye çeki kazanma vaadi sunuldu. Dolandırıcıların bu reklamlarına inananlar 1000 TL’lik katılım bedelini gönderdiklerinde ise paranın askıda kaldığını ve tekrar gönderim yapmaları gerektiğini belirtti.

İKİNCİ KERE GÖNDERMEYEN TEHDİT EDİLDİ

Aynı zamanda ikinci kez para göndermek istemeyenler ise kampanya kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki işlem başlatılacağı yönünde tehditte bulunuldu.

SAHTE SİTELER NASIL ANLAŞILIR?

Açılan sayfalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engelleniyor ancak, uzmanlara göre, birkaç basit adımı takip ederek mağduriyet yaşamamak mümkün. Özel günlerde dolandırıcılık seviyelerinin normalden fazla olduğuna dikkat çekilirken, yapay zekanın gelişimiyle web site klonlamasının hızlı şekilde ilerlediğinin altı çizildi.

Vatandaşlara alışveriş sırasında sanal kart önerisinde bulunan uzmanlar, kredi kartı bilgisiyle güvenlik doğrulaması olmayan sitelerden sürekli alışveriş yapabileceği ifade ediliyor.

Resmi siteden indirim koduna bakılması gerekirken, gelen link adresi yapay zekaya yazıldığında orijinal olup olmadığı da öğrenilebiliyor.

