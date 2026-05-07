Yıllarca Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Hacer Kaptan, yaklaşık 8 yıl önce Eskişehir'e geri döndü. Kaptan, o tarihlerde gittiği bir lokantada İ.G. isimli şahısla tanıştı. Zaman içinde tanıştığı İ.G.’ye oğlu gibi güvenen Kaptan, ona dükkan açtı ve maddi destek sağladı. Ancak, aynı şahıs tarafından 16 milyon TL dolandırılan kadının evine ipotek geldi, başına gelenler nedeniyle öz evlatlarıyla da arası açıldı.

Oğlu gibi güvendi, hayatı karardı! Gurbetçi kadın 16 milyon TL dolandırıldı

HABERİN ÖZETİ Oğlu gibi güvendi, hayatı karardı! Gurbetçi kadın 16 milyon TL dolandırıldı Almanya'dan Eskişehir'e dönen Hacer Kaptan, oğlu gibi güvendiği İ.G. tarafından yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldı. Hacer Kaptan, İ.G.'ye dükkan açıp maddi destek sağladı ancak İ.G. kendi adına borçlandı ve parayı farklı hesaplara aktardı. İ.G., Hacer Kaptan adına tefeciden para aldı, bir pavyon çalışanına para gönderdi ve başka bir kadından cip, iki daire ve para aldıktan sonra kaçtı. Dolandırıcılık sonucu Hacer Kaptan'ın dört dairesi, arsası ve parası gitti, evine ipotek kondu ve 11 icra dosyası oluştu. Yaşananlar nedeniyle Hacer Kaptan'ın öz evlatlarıyla da arası açıldı. İ.G.'nin polis tarafından yakalandığı ve başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

“‘ANNE NE YAPIYORSUN?' DİYE SORUYORDU.”

Almanya’da yaklaşık 48 sene boyunca birçok farklı işte çalıştığını ifade eden Hacer Kaptan, "Beş çocuk annesiydim, 2'si vefat etti, 3'ü şu an Almanya'da. Oradaki domuz kokusunu, her gün çalan kilise çanını duymak istemediğim için buraya geldim. Burada komşumuzun lokantasında tesadüfen İ.G. diye bir çocukla tanıştım. Efendiydi, dürüsttü ama sonradan kendini dağıttı. Ara sıra bana uğruyordu, ‘Anne ne yapıyorsun?' diye soruyordu. Anne-oğul gibiydik, dağ gibi arkamda duruyordu" dedi.

“ÖZ EVLADIM YERİNE KOYDUM ONU”

Oğlu gibi gördüğü İ.G.'ye banka hesaplarını verdiğini ve bir dükkan açtığını dile getiren Kaptan, "Yaptığı iş zordu, ayakları falan yaralıydı, işsiz kaldığı için dükkân açtık. Arabalar aldık, onları sattı. Kumara mı verdi, ne yaptı hiç bilmiyorum. Çoğu insanın öz evlatlarına yapamadığını ben ona yaptım. Öz evladım yerine koydum onu" ifadelerini kullandı.

“TEFECİDEN PARA ALMIŞ, PAVYONDA ÇALIŞAN KIZ PARA GÖNDERMİŞ”

Hacer Kaptan, bahse konu şahsın kendisi adına borçlandığını öne sürdü. Şahsın aldığı parayı yine kendisine ait olan İBAN'a atıp başka hesaplara transfer ettiğini iddia eden Kaptan, şunları söyledi:

"Mesela tefeciden aldığı para benim hesabıma geliyor, o hesaptan bir pavyondan tanıdığı kızın hesabına gönderiyor. Hesaplar aracılığıyla da parayı geçiriyor. O kaçıp gittikten sonra dolandırıldığımı anladım. Bir de o sürede 3 aylığına biriyle evlilik yaptı. Kadının cipini, iki dairesin, 1 milyon TL parasını aldı, onu da bıraktı. Bu kişi 17 Ağustos 2025 tarihinde kaçtı."

“EN AZ 10 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ”

Kendisine çok sayıda icra geldiğini belirten Kaptan, "Şu anda oturmuş olduğum evi ipotek yaptığını bilmiyordum, öğrenince şok oldum. Psikolojim bozuldu, her hafta psikoloğa gidiyorum. En az 10 kişiyi daha dolandırmış. Dört dairem vardı, 140 metrekare arsam, 40 bin dolar param vardı. Bana tapuda, ‘İşleminiz ne?' diye sormadılar. Ben bu kişiye vasilik vermemiştim. Yaklaşık 16 milyon Türk Lirası zararım, 11 tane icram var. Yaşananların ardından evlatlarımla da aram bozuldu" şeklinde konuştu.

Hacer Kaptan, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şahsın polis ekiplerince farklı bir ilde yakalandığını ve şu anda başka suçtan cezaevinde yattığını söyledi.