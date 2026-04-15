Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılar, kurban hissesi bahanesiyle sosyal medya üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. “Uygun fiyat, kolay teslimat ve kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz” gibi ifadelerle verilen ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ön ödeme adı altında alınan ücretin ardından dolandırıcıların ortadan kaybolduğunu belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dolandırıcılar Kurban Bayramı avına çıtı! Uzman isimden kritik uyarı Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılar, sosyal medyada uygun fiyat ve kolay teslimat vaadiyle kurban hissesi adı altında vatandaşları tuzağa düşürerek ön ödeme alıp ortadan kayboluyor. Avukat Esra Betül Türkalp, vatandaşların uygun fiyat, kolay teslimat ve kapıya kadar kurban eti getirme gibi cazip tekliflere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Dolandırıcılar, IBAN üzerinden para toplayıp kayıplara karışmakta ve SMS'lerle aceleci davranmaya teşvik etmektedir. Güvenilirliği teyit edilmeden ve yazılı sözleşme yapılmadan yapılan para transferleri ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu tür eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilmekte ve failler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Dolandırıldığını düşünen vatandaşların vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurması tavsiye edilmektedir. Vatandaşların, özellikle kurban ibadeti gibi vekalet gerektiren durumlarda, yüz yüze görüşme sağlamaları ve yazılı bir sözleşme yapmaları önerilmektedir.

"SON DERECE DİKKATLİ OLMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına değinen Avukat Esra Betül Türkalp, "Vatandaşlarımızın özellikle uygun fiyat, kolay teslimat ve kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz gibi cazip görünen tekliflere karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Son dönemde kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz, hisse bedellerine özel avantaj gibi ilanlarla IBAN üzerinden para toplayıp kayıplara karışan kişiler ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Ayrıca bazı dolandırıcıların vatandaşlara doğrudan SMS göndererek son fırsat avantajlı hisse fiyatı, erken ödeme indirimi gibi ifadelerle acele ettirme yöntemi kullandığı, bu şekilde güven duygusu oluşturup hızlı para transferleri talep ettiği tespit edilmekte. Unutulmamalıdır ki güvenilirliği teyit edilmeden, kurumsal kimliği doğrulanmadan ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadan gönderilen paralar hem ispat açısından ciddi sorunlar doğurmakta hem de vatandaşlarımızı geri dönüşü zor mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmekte olup, failler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir" dedi.

"MÜMKÜNSE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜN"

Sosyal medya üzerinden aceleci, kaçırılmayacak fırsat gibi içeriklere dikkatli yaklaşılması gerektiğine değinen Türkalp, "Ödeme yapmadan önce mutlaka detaylı araştırma yapmaları, mümkünse yüz yüze görüşme sağlamaları ve vekalet vermeleri gerekmekte. Dolandırıldığını düşünen vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak hukuki süreci başlatmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Dolandırıcılık aslında yılın her gününde karşımıza çıkan bir eylem. Dolandırıcılar oltalama dediğimiz yöntemleri aslında yılın her günü tercih ediyor. Ancak esasında manevi duyguları istismar etmeye yönelik eylemler olduğu için özellikle dini bayramların olduğu dönemlerde dolandırıcılık uygulamalarının arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"YAZILI BİR SÖZLEŞME YAPILMALI"

Kurban alırken yapılması gereken noktalara değinen avukat Türkalp, "Aslında bu tür uygulamalar ülkemizde toplumsal birliği hedef alan uygulamalar. Zira vatandaşlar iyi niyetleri suistimal edilince diğer vatandaşlara güven duymuyor artık. Bu sebeple vatandaşlarımızın yüz yüze olan görüşmelere itibar etmeleri, özellikle kurban ibadeti gibi aslında vekalet gerektiren, ibadet içeriğinde de özen gerektiren bir ibadeti daha hassas bir şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden gelen kaçırılmayacak fırsat şeklinde ifade edilen indirimlere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her ürün ve her hizmetin belli bir bedeli var ve bu bedelden aşağıya belli bir oranda düşülebilir. Yani dip fiyat şeklinde bir fiyat söz konusu değil aslında. Belli bir oranda indirimler makul ancak belli oranın üstündeki indirimlerde dikkat edilmeli. Mümkünse yüz yüze görüşülmeli ve yazılı bir sözleşme yapılmalı. Vatandaşlarımızı dini duygularla hareket ettiğimiz bu günlerde temkinli olmaya davet ediyoruz. Kurban Bayramı'nın manevi birliğinin, birlik ve beraberlik ikliminin bozulmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olması son derece önemli" diye konuştu.