Dere yatağında korkunç manzara! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar, Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dere yatağında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dere yatağında ve çevresinde detaylı çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.