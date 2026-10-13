Serik ilçesinde diş çıkardığı için ateşi yükseldiği belirtilen 13 aylık Gökçe bebek, Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada uygulanan tedavinin ardından tekrar evine gönderilen Gökçe bebek, gece saatlerinde tekrar ateşlenince tampon yapıldı ve ateş düşürücü verildi. Sabah 07.00 sularında bebeklerini bakıcıya bırakan aile, evden çıktıktan 10 dakika sonrası bebeğin vücudunda morluklar oluşurken, bakıcı vakit kaybetmeden bebeği hastaneye götürdü. Hastaneye ulaştıklarında kalbi durduğu belirlenen bebeğe, yaklaşık 2,5 saat kalp masajı uygulanıp hayata döndürülmeye çalışılsa da başarılı olunamadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastaneden cenazesi çıktı! 13 Aylık Gökçe bebeğin ölümünde şoke eden iddialar Serik'te diş çıkarma nedeniyle hastaneye götürülüp tedavi edildikten sonra eve gönderilen 13 aylık Gökçe bebek, ertesi sabah vücudunda morluklar oluştuktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; ailesi yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Ateşi yükseldiği için Devlet Hastanesi'ne götürülen 13 aylık Gökçe bebeğe şırıngayla karışım bir ilaç içirildi ve yer olmadığı gerekçesiyle tampon dışarıda yaptırılarak evine gönderildi. Gece yeniden ateşlenen bebek, sabah saatlerinde bakıcıya bırakıldıktan kısa süre sonra vücudunda hızla yayılan morluklar oluştu. Bakıcı tarafından hastaneye götürülen ve kalbi durduğu belirlenen bebek, yaklaşık 2,5 saat süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba, bebeğin daha önce hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını belirterek yanlış tedavi ve ihmal iddiasıyla sağlık personeli hakkında şikayette bulundu. Olayın şüpheli ölüm ve adli vaka olarak kayıtlara geçtiği, ailenin otopsi raporunu beklediği bildirildi.

AİLE İHMALİ OLAN SAĞLIK PERSONELİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yanlış ilaç verildiğini ve yer olmadığı gerekçesiyle bahçede bekletildiklerini iddia eden acılı anne ve baba, ihmali olan sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu. Kaya ailesi, Gökçe bebeğin daha önce hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını, acile başvurmadan 45 dakika önce çekilen görüntülerinde son derece sağlıklı ve neşeli olduğunu belirterek yetkililerden otopsi raporunun sonuçlandırılmasını ve ihmali olanların cezalandırılmasını talep etti.

"YAPABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR ŞEY YOK; EVDE TAMPONLA DEVAM EDECEKSİNİZ DEYİP GÖNDERDİLER"

Hastanede usulsüz bir tedavi uygulandığını öne süren ve yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlatan anne Duygu Nur Kaya, "Bebeğimizi hastaneye götürmüştük; akşam 9.30-10 gibi dişten dolayı ateşlendiğini söylediler. Doktor ağzını açıp baktıktan sonra bizi tedavi için yönlendirdi. Bir ilaç verileceğini söylediler. Sonrasında bir görevli, evrakla kadın doktorun yanına gidip geri geldi. Ardından ilacı hazırladılar; şırınganın yarısına serum ilacı, yarısına da o dedikleri ilacı çektirip çocuğuma verdirdiler. Vermemizi bizden istediler ve çocuğu içirdik. Sonrasında bizi müşahedeye yönlendirdi. Müşahedeye gittiğimizde çocuğa tampon yapılacak yer olmadığını, dışarıda yapmamız gerektiğini söylediler. Biz de dışarıda, soğukta çocuğa tampon yaptık. Daha sonra içeri girdik ve bizi, 'Eğer ateşlenirse, diş için yapabileceğimiz başka bir şey yok; evde tamponla devam edeceksiniz, ılık suya sokacaksınız' diyerek gönderdiler" dedi.

"BU ÇOCUK NORMAL DEĞİL"

Gece saatlerinde bebeğinin tekrar ateşlendiğini belirten anne Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gece 03.00 sıralarında, tenine değdiğim sıcaktan uyarak uyandım. Çocuk çok kötü durumdaydı, ağlıyordu ve ateşliydi. Hemen tampon yapıp ateş düşürücü verdik; çünkü ondan başkasını kullanamıyorduk. Sabah saat 7.00'ye kadar sağına sola inleyerek uyudu. Saat 7 gibi çocuğu bakıcısına bıraktım. Bakıcım benden 10 dakika sonra arayarak, 'Çocuğun kaşının üzerinde morluklar var' dedi. Hatta bana bunun fotoğrafını atarak, 'Çocuk düştü mü?' diye sordu. Ben de, 'Biz çocuğu hiç düşürmedik, sabaha kadar başında bekledim, hiçbir sıkıntısı yoktu' dedim. Bunun üzerine, 'Bu çocuk normal değil' diyerek vücudundaki diğer morarmaları gösterdi; morluklar bir anda yayılmıştı. 'Hastaneye gidiyorum, ben sizi bekleyemem' dedi. Arabadayken çocuğumun nefesi kesilmiş. Hastaneye gittiğimde kalbinin durduğunu söylediler. Doktora sordum, kalbine 2 buçuk saat masaj yaparak hayata döndürmeye çalıştılar ancak çocuğum geri gelmedi. Gittiğimde çocuğumun ölüsünü gördüm. Sonrasında otopsiye yolladılar ve şüpheli ölüm dediler, çünkü verilen ilacın ne olduğunu bilmiyorum."

“İLK KEZ KARŞILAŞTIĞIM, BİLMEDİĞİM BİR TEDAVİ”

Bebeğinin daha önce de ateşlendiğini ve yine hastaneye gittiklerini anlatan acılı anne, "Daha önceden de diş nedeniyle gitmiştik ve sadece ateş düşürücü vermişlerdi; içine hiçbir ilaç karıştırılmamıştı. Sadece ateş düşürücüyü şırıngayla çekip vermiştik ve sabahında hiçbir şeyi kalmamıştı. Bu ilk kez karşılaştığım, bilmediğim bir tedavi oldu. İlk defa farklı bir ilacın çekildiğini gördüm ve bu ilaç kokuyordu zaten. Çocuğum normalde önce ilacın tadına bakar sonra içerdi, ancak bunu içmek istemedi. Sabaha kadar hiç kusması olmadı. Sabah bıraktığımda nefes almıyordu ve kalbi durmuştu. Çocuğuma yanlış ilaç uygulandığını düşünüyorum. Alerjisi olabilir veya başka bir durumu olabilir. Bana, 'Bekleyin, alerjisi varsa ona göre bir işlem yapalım' denmedi. Eğer söylenseydi orada beklerdim. Bana sadece, 'Eve git, tampon yap, ılık duşa sok, yapabileceğimiz hiçbir şey yok' dediler. Müşahedeye gittiğimde, 'Burada yer yok, dışarı çıkartın' dediler. Çırılçıplak, ayağında beziyle rüzgarlı ve soğuk havada hastane bahçesinde tampon yapmak zorunda kaldım. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Çocuğum geri gelmeyecek ama konunun araştırılmasını istiyorum. Otopsi raporunu bekliyorum, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

"DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMAYAN BU YÖNTEMİ ÇOCUĞA AĞIZDAN VERDİK"

Çocuğunun hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığını, hastaneye gitmeden kısa süre önce çekilen videolarda son derece neşeli ve enerjik olduğunu belirten baba Murat Bahtiyar Kaya ise şu açıklamalarda bulundu:

"Çocuğum 13 aylıktı. Daha geçen ay doğum gününü kutlamıştık. Çocuğum sapa sağlamdı; kesinlikle kronik veya önceden süregelen hiçbir hastalığı yoktu. Olay akşamı, ateşlenmeden önce çok daha sağlıklıdır. Evde yapılması gerekenleri yaptık; ateş düşürücüsünü verdik, banyosunu yaptırdık. Ateşi düşmeyince acile gittik. Doktor çocuğumu muayene edip ağzına tahta çubuk soktu ve, 'Bu dişten kaynaklanan normal bir ateş' diyerek yan tarafa yönlendirdi. Eşim, müdahaleyi yapacak olan hemşirenin muayene kağıdını alıp tekrar doktorun yanına gittiğini fark etti. Ya doktor yanlış yazmıştı ve hemşire bunu düzeltmek istedi ya da doğru yazmıştı ama aralarında farklı bir konuşma geçti. Normalde damardan veya kas içinden iğne yoluyla verilmesi gereken bir ilacın cam tüpünü gözümüzün önünde kırıp şırıngaya çektiler, ardından arkasından ateş düşürücü şurup çektiler. Daha önce hiç yapılmayan bu yöntemi çocuğa ağızdan verdik. Çocuk kokusundan ve tadından iğrendi, içmek istemedi; ağzından akıta akıta zorla içirdik. Eve döndüğümüzde çocuğumuz sabaha kadar inim inim inledi. Müşahede için gittiğimizde yer olmadığını söyleyip bizi dışarıda rüzgarda bıraktılar. Sabah eve gelip taburcu edildikten sonra nöbetçi eczaneden ateş düşürücü aldık. Gece 3 gibi tekrar ateşlendiğinde soğuk tamponla ateşini düşürdük. Sabah 7.30 gibi işe gitmeden önce çocuğumuzu hazırladık.

“SANKİ İŞKENCE GÖRMÜŞ GİBİ BİR HALİ VARDI”

Vücudunu kontrol ettiğimizde hiçbir morluk ya da ezik yoktu. Bakıcısına bıraktıktan kısa süre sonra aldığımız telefonla yıkıldık. Bakıcı, çocuğun vücudunda morluklar başladığını söyleyince apar topar yola çıktık. Ancak bakıcı çocuk daha hastaneye varmadan kollarında vefat ettiğini bildirdi. Hastaneye ulaştığımızda müdahale edildi ancak kurtarılamadı. İçeri girdiğimizde çocuğum tanınmayacak şekilde mosmordu, sanki işkence görmüş gibi bir hali vardı. Bugüne kadar hiç böyle bir ölüm tablosu görmedik. Kesinlikle yanlış tedaviden şüpheleniyoruz. Doktor ve hemşirenin o anki şüpheli tavırları ve ilk defa uygulanan bu iğneli tedavi bizi bu şüpheye sürüklüyor. Çocuğumuzu aynı günün akşamı defnettik. Bu trajedi yaşanmadan sadece 45 dakika önce çekilen videosunda çocuğum sapa sağlam, neşeli ve son derece enerjikti" şeklinde konuştu.

Hastane yönetimi, olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini ve emniyetin istemesi halinde evrakları telim edeceklerini söyledi.