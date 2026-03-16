Diyarbakır'da silahlı kavgada kan döküldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yakacık Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ava ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. A.A., kavga sırasında yanında taşıdığı silahla İbrahim Ava'ya ateş etti.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İbrahim Ava, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı A.A. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan olayla ilgili geniş çapta inceleme de başlatıldı.