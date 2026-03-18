Edirne’de feci kaza: Tıra çarpan kamyonette 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Keşan istikametinden Tekirdağ'ın Malkara ilçesi istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Ö.K.’nin (50) kullandığı tıra bağlı dorseye arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 25 yaşındaki Masawood Ur Rehman ve 31 yaşındaki Muhammad Taimoor ile Türk vatandaşı 17yaşındaki T.Y. yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Devrilmemesi için itfaiye aracına halat ile bağlanan kamyonette sıkışan yaralılar, yapılan çalışmalar ile sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslar ile sevk edildikleri Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Masawood Ur Rehman ile Muhammad Taimoor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.