Eğlencenin sonu kabus gibi bitti! Trabzon'da korkunç olay

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İstanbul
Trabzon Maçka’da yarış yapan 2 otomobilden biri T2 tünelindeki beton mikserine çarpınca feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından tünelde çıkan yangında 1 kişi aracın içinde mahsur kaldı.
Yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev alırken, diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı. Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı.
Tünelde meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan yangında bir kişi otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Feci kazada yanarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenmeye çalışılırken, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.