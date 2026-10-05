Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:20

Eğlencenin sonu kabus gibi bitti! Trabzon'da korkunç olay

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan T2 tünelinde yarış yapan iki otomobil feci bir kazaya sebep oldu. İki araçtan biri tünelde seyir halinde ilerleyen beton mikserine çarptı. Feci kaza sonrası tünelde yangın çıktı. Korku dolu anlara sahne olan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:20

’da yarış yapan 2 otomobilden biri T2 tünelindeki beton mikserine çarpınca feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından tünelde çıkan yangında 1 kişi aracın içinde mahsur kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Eğlencenin sonu kabus gibi bitti! Trabzon'da korkunç olay

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Trabzon Maçka'da yarış yapan bir otomobilin beton mikserine çarpması sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Yarışan otomobillerden biri T2 tünelinde beton mikserine çarptı.
Çarpmanın ardından otomobil takla attı ve alev aldı.
Tünelde çıkan yangın nedeniyle ekiplerin müdahalesi zorlaştı.
Kaza sonucu tünelde 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Beton mikseri sürücüsü dumandan etkilendiği için hastaneye sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Eğlencenin sonu kabus gibi bitti! Trabzon'da korkunç olay

BETON MİKSERİNE ÇARPTI, HAVAYA UÇTU

Yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev alırken, diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı. Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Eğlencenin sonu kabus gibi bitti! Trabzon'da korkunç olay

ALEVLER İÇİNDE KALAN SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Tünelde meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan yangında bir kişi otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Feci kazada yanarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenmeye çalışılırken, sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu, feci kazada hayatını kaybetti!
Kavşakta feci kaza kamerada! 2’si ağır 3 yaralı  
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Trabzon
#maçka
#beton mikseri
#Y.b
#T2 Tüneli
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.