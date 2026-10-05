Trabzon Maçka’da yarış yapan 2 otomobilden biri T2 tünelindeki beton mikserine çarpınca feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından tünelde çıkan yangında 1 kişi aracın içinde mahsur kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Eğlencenin sonu kabus gibi bitti! Trabzon'da korkunç olay Trabzon Maçka'da yarış yapan bir otomobilin beton mikserine çarpması sonucu çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yarışan otomobillerden biri T2 tünelinde beton mikserine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil takla attı ve alev aldı. Tünelde çıkan yangın nedeniyle ekiplerin müdahalesi zorlaştı. Kaza sonucu tünelde 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü dumandan etkilendiği için hastaneye sevk edildi.

BETON MİKSERİNE ÇARPTI, HAVAYA UÇTU

Yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev alırken, diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı. Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı.

ALEVLER İÇİNDE KALAN SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Tünelde meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan yangında bir kişi otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Feci kazada yanarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenmeye çalışılırken, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

