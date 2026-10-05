Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu, feci kazada hayatını kaybetti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü B.S. olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü Arlı’nın 20 yaşında üniversite öğrencisi olduğu ve harçlığını çıkarmak için kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü Arlı hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan şüpheli sürücü ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.