Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç

El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı

Bursa'da 11 yaşındaki Öykü Durgut'un ölümüne dedesi Piri Durgut ile torunu Ayaz D'nin yaralanmasına sebep olan feci olay yürekleri sızlattı. Şoförünün el frenini çekmeden gittiği araç hareket ederek küçük çocuğun ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında tutuklama kararı verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 17:57

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yokuşta park edilen ve el freni çekilmediği iddia edilen otomobilin kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN ARAÇ YOKUŞ AŞAĞI HAREKETE GEÇTİ


, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücahit S. (30), otomobilini yol kenarına park ederek markete gitti. İddiaya göre el freni çekilmeden bırakılan araç, yokuş aşağı hareket ederek hızlandı. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda el ele yürüyen dede Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz D. (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı.

El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı

Yaralıları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına çıkarak direğe çarpması sonucu durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan dede ve torunları, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı

MİNİK ÖYKÜ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI


Hayatını kaybeden Öykü Durgut’un cenazesi bugün Mahmudiye Mahallesi’ndeki Hürriyet Camii’ne getirildi. Anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kızının fotoğrafını ve tabutunu öpen annenin feryadı yürekleri dağladı.

El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı

Öykü Durgut’un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı


Öte yandan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen dede Piri Durgut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Mücahit S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobille çarpıştılar ölümden döndüler! Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kamerada
Kaza sonrası hızını alamadı! Park halindeki araçlara da çarptı
ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#trafik
#ölüm
#Ineköl
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.