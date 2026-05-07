Engelli kızına cinsel istismarı öğrenince yüreği dayanamadı! Aort damarı patlayan kadın hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 26 yaşındaki zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya'ya (53) bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı.

Kızının söylediklerinden sonra dehşeti yaşayan anne Kaya, hemen polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheli T.K.'yi (49) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Şüphelinin gözaltına alındığı sırada polis merkezinde bulunan Nalan Kaya'nın tansiyonunun yükseldiği ve aniden fenalaştığı öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan anne Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalan Kaya'nın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.