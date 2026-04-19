İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evde yapılan ilaçlama, tüm aileyi hastanelik etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Esenyurt'ta ilaçlama faciası: 7 kişi hastanelik oldu Esenyurt'ta evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yapan bir aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. Yabancı uyruklu bir aile evde kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptıktan sonra 7 kişi rahatsızlandı. Rahatsızlanan aile üyeleri sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası AFAD ve itfaiye ekipleri dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile, evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı.

7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Evdeki 7 kişi rahatsızlandı. Rahatsızlanan aile üyeleri İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

Yaşanan olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.