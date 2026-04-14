Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda zehirlenme vakası yaşandığı iddia edildi.

Dinle Özetle

İstanbul'da zehirlenme alarmı! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 44

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da zehirlenme alarmı! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı Ataşehir'deki Piri Reis Ortaokulu'nda kantinden yedikleri tavuk döner sonrası bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine zehirlenme vakası iddiasıyla inceleme başlatıldı. Mevlânâ Mahallesi'ndeki okulda kantinden tavuk döner yedikleri öne sürülen öğrenciler rahatsızlandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından veliler okula akın etti. Zehirlenme iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı.

KANTİNDEKİ TAVUK DÖNER İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda, okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen bazı öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Olayın ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi devam etti.

Zehirlenme iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.