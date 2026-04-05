Zehir tacirlerine dev operasyon! Kapılar koçbaşıyla kırıldı: Milyonlarca hap ele geçirildi

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere şafak saatlerinde operasyon düzenlendi.

Özetle

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Özel harekat polisleri, ev ve iş yerlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Sentetik ecza üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 iş yeri, 1 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Aramalarda 703 bin 43 adet uyuşturucu hap, 2 ton 259 kilogram hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile çok sayıda üretim makinesi bulundu.

5 MİLYONDAN FAZLA HAP ÜRETECEKLERDİ

Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin 846 uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.