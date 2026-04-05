Zehir tacirlerine dev operasyon! Kapılar koçbaşıyla kırıldı: Milyonlarca hap ele geçirildi

Adana'da zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona daha imza atıldı. Çok sayıda adrese baskın düzenlenirken operasyonda ele geçirilen etken madde ile yaklaşık 5.5 milyondan fazla uyuşturucu hap üretilebilecekleri değerlendirildi.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Kapılar koçbaşıyla kırıldı: Milyonlarca hap ele geçirildi
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere şafak saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Seyhan ilçesinde düzenledikleri operasyonda sentetik ecza üretiminde kullanılan 1 iş yeri, 1 depo ve 3 araca baskın yaptı.
Operasyonda 703 bin 43 adet uyuşturucu hap, 2 ton 259 kilogram hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile çok sayıda üretim makinesi ele geçirildi.
Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin 846 uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirildi.
Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Özel harekat polisleri, ev ve iş yerlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Sentetik ecza üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 iş yeri, 1 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Kapılar koçbaşıyla kırıldı: Milyonlarca hap ele geçirildi

Aramalarda 703 bin 43 adet uyuşturucu hap, 2 ton 259 kilogram hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile çok sayıda üretim makinesi bulundu.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Kapılar koçbaşıyla kırıldı: Milyonlarca hap ele geçirildi

5 MİLYONDAN FAZLA HAP ÜRETECEKLERDİ

Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin 846 uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

