Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı, sürücü kaçtı

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücünün kaçtığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Beyazıt Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Yörükselim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan sürücünün ise trafik polislerini beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.