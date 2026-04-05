Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı, sürücü kaçtı

Kahramanmaraş'ta bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaraladı. Otomobil sürücüsünün kazadan sonra kaçtığı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 09:19

'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücünün kaçtığı öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı, sürücü kaçtı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki bir çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, kazaya karışan sürücünün kaçtığı öne sürüldü.
Kaza, Onikişubat ilçesi Beyazıt Bulvarı'nda meydana geldi.
13 yaşındaki M.A. isimli çocuğa, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarptı.
Yaralanan çocuk, ambulansla Yörükselim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Beyazıt Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Yörükselim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan sürücünün ise trafik polislerini beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
ETİKETLER
#kahramanmaraş
#trafik kazası
#Çocuk Yaralandı
#Otomobil Çarptı
#Sürücü Kaçtı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.