Esenyurt’ta komşu terörü: Yaşlı çifti dövdü, üzerinde sopa kırdı

Esenyurt’ta yaşayan yaşlı çift ve kızları yaklaşık  bir yıldır komşu terörünün kurbanı olmuş durumda. Kapı önünde çay içme tartışmasıyla başlayan olayda gözü dönmüş komşu yaşlı çifti ve genç kızlarını defalarca darp etti, haklarında da çeşitli dedikodular çıkardı. Son olarak 65 yaşındaki Hatice Altay ve eşini sopayla darp eden şahıs gözaltına alındı. Yaşlı çiftin genç adam tarafından darp edildiği o anlar ise saniye saniye çevredeki bir güvenlik kameraya yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 15:57

Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde geçtiğimiz yaz aylarında Altay çifti kapı önünde komşuları ile çay içmesi nedeniyle tartışma çıktı. Apartman sakini bir şahıs ve babası yaşlı çifti önce küfür ve tehditlerle uyarırken, kısa süre sonra ise darp etmeye başladı. Baba ve oğlu, yaşlı çifti ve genç kızlarını sopa ve sandalye defalarca ile döverken, dairenin giriş kapısını tekmeleyerek eve girmeye çalıştı. Çok kez polisin gözaltına aldığı şahıs kısa sürede serbest kalırken, aileye uygulanan sistematik şiddet devam etti.

"BİR DAHAKİ SEFERE TABUTUMU ALMAYA GELİRSİNİZ"

Markete ve camiye dahi gidemeyen aile fertleri saldırgan komşuyla karşılaşmamak için evden çıkmazken, aile üyeleri hayatlarının tehlikede olduğu belirtti. Dün ise, ev alışverişlerini yapmak üzere markete giden çift geri dönerken saldırgan komşu ile karşılaştı. Küfür ve tehditler savuran adamı ellerindeki sopayla uzaklaştırmaya çalışan yaşlı çift, ölümle burun buruna geldi. Kadının elinden sopayı alan genç adam, önce Hatice Altay'a defalarca vurdu, ardından ise kocasının vücudunda sopayı parçaladı. Ardından ise cebinden biber gazı çıkaran yaşlı adam öfkeli komşuya sıkarken, küfürler yağdırarak tehditler devam etti. Komşuların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçan adam kendi rızasıyla karakola giderek ifade verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çifti hastaneye kaldırırken, ardından ise karakola giderek şikayetçi oldular. Öfkeli komşunun gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaşlı kadının yetkililere "Bir dahaki sefere tabutumu almaya" gelirsiniz diyerek tepki gösterdi.

Esenyurt’ta komşu terörü: Yaşlı çifti dövdü, üzerinde sopa kırdı

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA DAYAK YİYORUZ”

Yaklaşık bir yıldır komşularının taciz ve saldırılarına maruz kalan 65 yaşındaki Hatice Altay, "Elini kolunu sallayarak geziyor, biz evde kapalıyız. Dışarı çıktığımızda dayak yiyoruz. Bakın yaptığını görüyorsunuz, bir dahakine tabutla geleceğiz. Dün markete gittik, dönerken köşede bizi bekliyordu, görünce küfür etmeye başladı. Ben elimdeki sopayla korkutmaya çalıştım, elimden sopayı aldı bizi dövmeye başladı. İlk önce bana vurdu, kafamı yardı 7 dikiş atıldı. Koluma vurdu, mosmor halde.

Daha sonra beyime vurdu, biz bağırmaya başlayınca ise koşarak kaçtı. Olayın ardından ise ambulans geldi ve hastaneye götürdüler bizi. Bu olay geçen yaz başladı. Komşularla kapı önünde çay içerken yanımıza geldi ve bize ‘Neden burada çay içiyorsunuz' diyerek bağırdı. Neden diye sorduğumuzda çocuğun babası bize sandalye ile saldırdı. Önce komşuyu yerde sürükledi, sonra bize saldırdı. Müdahale edenlere ise bıçak çekti. Sürekli bize saldırıyor, önceleri küfür ediyordu, sonrasında darp etmeye başladı.

SÜREKLİ ELEKTRİĞİMİ KESİYOR

Evime de saldırdı, kapımı tekmeledi, elektriğimi kesiyor sürekli olarak. Evime geldiğinde ise ağlayarak eşimi ve kızımı aradım eve sakın gelme dedim. Hala o günden sonra kapım tam olarak kapanmıyor. Kızıma da ahlaksızca iftiralarda bulundu defalarca, adını çıkarmaya çalıştı. Annesine söyledik, oğlunun öyle bir şey yapmayacağını söyledi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

