Eşini iple boğarak katletti, emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 5 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda; 3 kızı bulunan Naim A. (53) ile Nesrin A. (48) çifti bir süredir aile içi nedenlerden dolayı tartışma yaşıyordu.

Özetle

Olay günü çıkan bir tartışma sırasında çift birbirine küfür etti. Bunun üzerine Naim ve Nesrin çifti arasında kavga çıktı.

KARISINI İPLE BOĞUK POLİSİ ARADI

Kavganın büyümesi üzerine Naim A., eşi Nesrin A.'yı önce darp etti, ardından eline geçirdiği bir iple boğdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesrin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naim A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.'nın Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Emniyetteki sorgusunda Naim A.'nın, "Kavga sırasında ittim, yere düştü. Sonrasında cinnet getirdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.