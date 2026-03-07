Menü Kapat
Eşini iple boğarak katletti, emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü

Adana'da bir şahıs, küfürleşmeden dolayı çıkan kavgada eşini vahşice katletti. Çıkan kavgada eline geçen iple karısını boğarak öldüren kocanın ifadesi dehşete düşürdü.

Adana'nın ilçesinde 5 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda; 3 kızı bulunan Naim A. (53) ile Nesrin A. (48) çifti bir süredir aile içi nedenlerden dolayı tartışma yaşıyordu.

Eşini iple boğarak katletti, emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde aile içi tartışma sonucu Naim A., eşi Nesrin A.'yı iple boğarak öldürdü.
Olay 5 Mart günü gece saatlerinde meydana geldi.
Naim A., eşi Nesrin A. ile çıkan bir tartışma sırasında onu darp edip iple boğdu.
Naim A., eşini öldürdüğünü belirterek polisi arayıp ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri Nesrin A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Naim A., emniyetteki sorgusunda cinnet getirdiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
Naim A., tutuklandı.
Eşini iple boğarak katletti, emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü

Olay günü çıkan bir tartışma sırasında çift birbirine küfür etti. Bunun üzerine Naim ve Nesrin çifti arasında kavga çıktı.

KARISINI İPLE BOĞUK POLİSİ ARADI

Kavganın büyümesi üzerine Naim A., eşi Nesrin A.'yı önce darp etti, ardından eline geçirdiği bir iple boğdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti.

Eşini iple boğarak katletti, emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesrin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naim A. ise Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.'nın Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.

Eşini iple boğarak katletti, emniyetteki ifadesi dehşete düşürdü

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Emniyetteki sorgusunda Naim A.'nın, "Kavga sırasında ittim, yere düştü. Sonrasında cinnet getirdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
#tutuklama
#cinayet
#aile içi şiddet
#sarıçam
#Cinnet
#3. Sayfa
